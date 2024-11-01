edición general
Palestina ¿por qué Cisjordania no se levantó? [en]

Amira Hass es una periodista israelí del diario de izquierda Haaretz, que ha estado basado en Ramallah, en Cisjordania, durante veinte años. En esta entrevista explica por qué no estalló ninguna intifada en la Cisjordania ocupada después del 7 de octubre de 2023, contrariamente a lo que los líderes de Hamas en Gaza habían imaginado. Entrevista de Philippe Agret.

angelitoMagno #2 angelitoMagno
Porque Israel lleva décadas machacando cualquier intento de resistencia, por lo que no les quedaban fuerzas para hacerlo.
Suigetsu #3 Suigetsu
#2 Y al final la autoridad palestina de Cisjordania no deja de ser los kapos de los Judíos y de esta forma los tienen bajo control.
