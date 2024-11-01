Palestina ¿por qué Cisjordania no se levantó? [en]

Amira Hass es una periodista israelí del diario de izquierda Haaretz, que ha estado basado en Ramallah, en Cisjordania, durante veinte años. En esta entrevista explica por qué no estalló ninguna intifada en la Cisjordania ocupada después del 7 de octubre de 2023, contrariamente a lo que los líderes de Hamas en Gaza habían imaginado. Entrevista de Philippe Agret.