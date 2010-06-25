edición general
Un palacio del siglo XVII o una prisión en Normandía: Francia pone a la venta joyas históricas para reducir su déficit

Francia busca equilibrar sus cuentas para reducir su abultado déficit y esto incluye cualquier operación que le pueda reportar ingresos, incluida la venta del patrimonio nacional. El Gobierno busca acelerar las transacciones de los bienes inmobiliarios a los que ya no da uso, algunos de ellos de gran valor histórico, susceptibles de ser convertidos en viviendas u oficinas.

WcPC #2 WcPC
Es el absurdo...
Intercambiar patrimonio histórico del país por un papel que no está basado en nada y puede crear un banco central de la nada...
Es completamente absurdo.
Batallitas #1 Batallitas *
A mí en facebook me salen anuncios de inmobiliarias que venden chateaus en Francia y que se enfocan a compradores ricos e ingenuos de EEUU, Australia, Nueva Zelanda, etc. Por 300,000 euros, medio millón, 1 millón de euros (en Sydney por esos precios note compras una mierda, por eso resultan tan atractivas al comprador estadounidnse o australiano), salen casas gigantecas e históricas donde Cristo perdió el mechero, pero con fotos que quitan el hipo.

Lo que no te dicen es lo que te vas a gastar en reforma rlas ni las pegas que te va a poner patrimonio para ejecutar los trabajos.
Zoidborg #3 Zoidborg
Recuerdo que Grecia vendió mogollón de islas paradisíacas en la crisis inmobiliaria.
www.lavanguardia.com/economia/20130307/54368104054/greciam-inversion-v
www.infobae.com/2010/06/25/523122-por-la-crisis-economica-grecia-vende
Tan triste todo...
