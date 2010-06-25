Un palacio del siglo XVII o una prisión en Normandía: Francia pone a la venta joyas históricas para reducir su déficit

Francia busca equilibrar sus cuentas para reducir su abultado déficit y esto incluye cualquier operación que le pueda reportar ingresos, incluida la venta del patrimonio nacional. El Gobierno busca acelerar las transacciones de los bienes inmobiliarios a los que ya no da uso, algunos de ellos de gran valor histórico, susceptibles de ser convertidos en viviendas u oficinas.
Intercambiar patrimonio histórico del país por un papel que no está basado en nada y puede crear un banco central de la nada...
Es completamente absurdo.
Lo que no te dicen es lo que te vas a gastar en reforma rlas ni las pegas que te va a poner patrimonio para ejecutar los trabajos.
Tan triste todo...