La palabra 'lubre' entra en el Diccionario de la Real Academia Gallega tras prosperar una propuesta de Bieito Romero

La Real Academia Gallega ha confirmado la incorporación de la palabra lubre a su Diccionario después de que el Seminario de Lexicografía de la institución ratificara la decisión el pasado 21 de mayo. La propuesta de inclusión en el Diccionario de la palabra lubre había sido trasladada por Bieito Romero, fundador y líder del grupo Luar na Lubre, como una manera de recuperar y reconocer el valor histórico y literario del término que conforma, también, el nombre de esta célebre formación musical.