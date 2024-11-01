Pakistán despliega 13.000 soldados y aviones de combate en Arabia Saudita [ENG]

El despliegue tiene como objetivo mejorar la coordinación militar conjunta, aumentar la preparación operativa entre las fuerzas armadas de ambos países y apoyar la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional [rel:www.europapress.es/internacional/noticia-fuerza-militar-aerea-pakistan
De hecho este es uno de los principales problemas de esos países de Golfo para hacer frente a Irán de manera coordinada. Y es que sus equipamientos militares proceden de diferentes países. Por ejemplo los radares de un país no integran bien… » ver todo el comentario
Por otro lado, pakistan quiere y necesita el estrecho abierto, y quiere paz.
Lo que no va a hacer es meterse en guerra con iran, basicamente por que china no les va a dejar.
Pakistan juega sus cartas, todo lo que china les deja
Por cierto os dan un arma.. rebelaros contra el amo del látigo.