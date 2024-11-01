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Pakistán despliega 13.000 soldados y aviones de combate en Arabia Saudita [ENG]

Pakistán despliega 13.000 soldados y aviones de combate en Arabia Saudita [ENG]

El despliegue tiene como objetivo mejorar la coordinación militar conjunta, aumentar la preparación operativa entre las fuerzas armadas de ambos países y apoyar la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional [rel:www.europapress.es/internacional/noticia-fuerza-militar-aerea-pakistan

| etiquetas: pakistán , arabia saudí , despliegue
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7 comentarios
8 2 0 K 114 actualidad
sotillo #2 sotillo
Este movimiento me parece raro de cojones ¿Van a atacar Irán ?¿Van a ser neutrales y no permitirán que Israel y EEUU ataquen a Irán desde su territorio?
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cocolisto #3 cocolisto
#2 Llevas razón.Menuda incógnita,,, {0x1f633}
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Connect #5 Connect *
A ver, esto no tiene mucho sentido. El armamento de Arabia Saudí, adquirido mayoritariamente a Estados Unidos, no es muy compatible con el de Pakistán que se compra a China. Lo que si puede pasar es que se trate de un entrenamiento conjunto y poco más.

De hecho este es uno de los principales problemas de esos países de Golfo para hacer frente a Irán de manera coordinada. Y es que sus equipamientos militares proceden de diferentes países. Por ejemplo los radares de un país no integran bien…   » ver todo el comentario
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#7 CosaCosa
#5 pakistan y arabia tienen un pacto de defensa. En ese aspecto, tiene todo el sentido del mundo.

Por otro lado, pakistan quiere y necesita el estrecho abierto, y quiere paz.

Lo que no va a hacer es meterse en guerra con iran, basicamente por que china no les va a dejar.

Pakistan juega sus cartas, todo lo que china les deja
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Solinvictus #6 Solinvictus *
Ahora aprovecha la india para quedarse cachemira
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#1 To_lo_loco
Si a los pobres personas las contratan en la obra y en servicios generales en situación de esclavitud. Como no iban a hacerlo para ser carne de cañón.

Por cierto os dan un arma.. rebelaros contra el amo del látigo.
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sotillo #4 sotillo
#1 En la Primera Guerra Mundial, cuando los franceses se dieron cuenta de donde les habían llevado la propaganda se quisieron volver y fusilaron a unos cuantos miles para convencer al resto
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menéame