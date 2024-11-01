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Pakistán y Afganistán suspenderán temporalmente sus combates con motivo del fin del ramadán

Pakistán y Afganistán suspenderán temporalmente sus combates con motivo del fin del ramadán

Pakistán y Afganistán anunciaron el miércoles que suspenderían temporalmente sus operaciones militares mutuas con motivo de la festividad islámica del Eid al-Fit. "Pakistán ofrece este gesto de buena fe y ⁠de acuerdo con las normas islámicas", afirmó, el ministro pakistaní. Los talibanes afganos hicieron un anuncio similar. Una medida inesperada dos días después de que un centro de rehabilitación de drogadictos en Kabul fuera alcanzado por un ataque paquistaní donde murieron 400 personas y 265 resultaron heridas, según los talibanes

| etiquetas: pakistán , afganistán , ramadán , combates
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7 comentarios
5 1 0 K 78 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Gente civilizada. No como los que atacan durante las conversaciones de paz. :-P
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aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Dramatizacion:

Hora del té - Astérix en Bretaña (1987)
www.youtube.com/watch?v=kYiPOoXExtI
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cosmonauta #7 cosmonauta
Esta noticia no interesa a nadie, circulen.

Subí el otro día el bombardeo de un hospital con 400 muertos y ahí está en la cola de pendientes.
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Después del cordero continuamos xD
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#6 dsj
#4 hombre dejarán un día para pasar la digestión, no sabes lo indigesto que es el cordero
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Cantro #5 Cantro
Pelear con el estómago vacío no apetece
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menéame