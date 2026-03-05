edición general
9 meneos
24 clics
Los países del golfo Pérsico pierden la confianza en EE.UU.(inglés)

Los países del golfo Pérsico pierden la confianza en EE.UU.(inglés)

Los ataques de Irán contra sus vecinos son un recordatorio de que Estados Unidos no puede protegerlos.El bombardeo de Irán a sus vecinos del Golfo los ha arrastrado inexorablemente a una guerra que esperaban desesperadamente evitar. La posible entrada de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudí en una guerra directa junto a Israel y Estados Unidos representa la primera manifestación a gran escala de las ambiciones de Estados Unidos para el orden de Oriente Medio que ha supervisado durante décadas. Sigue en #1

| etiquetas: golfo pérsico , confianza , pérdida , eeuu
8 1 1 K 117 actualidad
6 comentarios
8 1 1 K 117 actualidad
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Apoyar a Trump es lo mismo que apoyar a Hitler en el 39.
4 K 60
cocolisto #1 cocolisto
Se puede leer en privado, no obstante :

"Washington siempre ha soñado con la cooperación árabe-israelí contra Irán sin resolver la cuestión palestina. Aquí está. No sería poca ironía que el Oriente Medio estadounidense alcanzara su apogeo justo cuando toda la región colapsó en el abismo. Pero ese día puede llegar. Los estados del Golfo ya no pueden creer que Estados Unidos pueda o vaya a protegerles de amenazas existenciales. Y aunque se vean obligados a cooperar abiertamente con Israel…   » ver todo el comentario
3 K 48
Connect #5 Connect
La estrategia de Irán es que Estados Unidos tenga que defender tantos países, que sea casi imposible defenderlos a todos. Por eso extiende sus ataques, siempre a bases norteamericanas e infraestructuras estratégicas como refinerías o aeropuertos. Para Estados Unidos es imposible defender tanta instalación y países. Además de que es un gasto enorme de armamento.

Aquí de lo que se trata ahora por parte de los Estados Unidos, es de ver como neutralizan esos lanzamientos de drones y misiles.…   » ver todo el comentario
1 K 18
#6 tierramar *
Y lo mismo va a pasar con Europa: Europa abrio los ojos cuando Trump amenazo con invadir Groenlandia, pero los ha vuelto a cerrar. EEUU puede hundir del mismo modo a Europa, en esta guerra o en una guerra contra Rusia. EEUU ya ha avisado que no puede defender a todos sus aliados. Por mucho discurso de no a la guerra, pero envían la fragata a Chipre, permiten ampliar las bases americanas (Rota), donde se encuentran los buques americanos ¿Qué creen que van a leer Irán o los países atacados por EEUU? Los hechos, que España o Europa apoya a EEUU.
0 K 12
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Ya no son los amigos del golfo
0 K 11
josde #4 josde
#3 Ahora son los golfos amigos del asesino prederasta
1 K 23

menéame