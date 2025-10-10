Países Bajos será el primer país de la OTAN con unidades de drones en el Ejército de Tierra

Países Bajos será el primer país de la OTAN en poner en marcha nuevas unidades de drones, y contramedidas para estos aparatos, en todas las divisiones de combate del Ejército de Tierra. El Ministerio de Defensa holandés espera contratar para ello a entre 1.000 y 1.200 personas a partir de abril, y considera que la colaboración con la industria es esencial, porque hay que “modernizar y adaptar los sistemas continuamente”. Así lo ha anunciado este domingo el general Onno Eichelsheim, comandante en jefe de las Fuerzas
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#4 Para el Ejército del Aire los drones grandes, para el de tierra los pequeñitos.