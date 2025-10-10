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Países Bajos será el primer país de la OTAN con unidades de drones en el Ejército de Tierra

Países Bajos será el primer país de la OTAN con unidades de drones en el Ejército de Tierra

Países Bajos será el primer país de la OTAN en poner en marcha nuevas unidades de drones, y contramedidas para estos aparatos, en todas las divisiones de combate del Ejército de Tierra. El Ministerio de Defensa holandés espera contratar para ello a entre 1.000 y 1.200 personas a partir de abril, y considera que la colaboración con la industria es esencial, porque hay que “modernizar y adaptar los sistemas continuamente”. Así lo ha anunciado este domingo el general Onno Eichelsheim, comandante en jefe de las Fuerzas

| etiquetas: países bajos , otan , drones , ejército de tierra
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5 comentarios
3 0 0 K 40 actualidad
#1 atrompicones
"El Ejército impulsa la implantación de la Escuela Práctica de Drones FPV" 17 de octubre de 2025

ejercito.defensa.gob.es/actualidad/2025/10/10013-escuela-de-drones.htm
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#3 atrompicones
No os hagáis ilusiones que eso no significará estar en la retaguardia, puede ser que en algunos casos no estés en primera línea, y estés en un centro operativo camuflado y protegido, pero el enemigo lo primero que intenta anular son estos centros.
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#2 atrompicones
Lo primero que preguntarán cuando nos llamen a filas: "¿Alguno habéis manejado drones?"
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Gry #5 Gry *
#2 En el Reino Unido hace ya unos años que están reclutando jugadores de videojuegos: www.bbc.co.uk/news/articles/c9qe1qp9e0jo

#4 Para el Ejército del Aire los drones grandes, para el de tierra los pequeñitos.
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Andreham #4 Andreham
¿El ejército de tierra con drones? ¿No sería más lógico integrarlos en el ejército de aire?
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menéame