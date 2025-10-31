edición general
Países Bajos: gana Europa

Ostensiblemente, Geert Wilders ha perdido su apuesta en las elecciones generales del miércoles en Países Bajos. La intención manifiesta del veterano líder ultraderechista —lleva casi 20 años al frente de su formación— al dinamitar el pasado junio el Gobierno encabezado por Dick Schoof era que las urnas reforzasen su posición en un futuro Gabinete netamente de derechas. El resultado electoral le da 26 escaños, casi un tercio menos de los que tenía.

tul
Que se joda por imbécil
Milmariposas
Jojojo, Colgao!

Siguienteeeeeee...
Pointman
Ojo, que los de D66 llevaban una plataforma anti-Geert Wilders.
