¿Qué país prefieren los millonarios para mudarse ?

Estudio anual Henley Private Wealth Migration Report, analizando los movimientos migratorios de 142.000 millonarios que han cambiado su país de residencia. Reino Unido pierde 16.500 ciudadanos millonarios, China 7.800,España 500 y Francia 800. Entre los países que han elegido para mudarse destaca Emiratos Árabes (+9.800), EEUU (+7.500) e Italia (+3.600). Por norma, buscan mudarse a países sin impuesto por patrimonio.