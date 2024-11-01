¿Qué país prefieren los millonarios para mudarse ?

Estudio anual Henley Private Wealth Migration Report, analizando los movimientos migratorios de 142.000 millonarios que han cambiado su país de residencia. Reino Unido pierde 16.500 ciudadanos millonarios, China 7.800,España 500 y Francia 800. Entre los países que han elegido para mudarse destaca Emiratos Árabes (+9.800), EEUU (+7.500) e Italia (+3.600). Por norma, buscan mudarse a países sin impuesto por patrimonio.
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El resto está lleno de sofás escogidos por el decorador.
A la larga, por lo menos una vez, cuando están muy aburridos, llaman al mayordomo y le piden un tour.
También, es cierto, hay hoteles de lujo de verdad con su propio muelle para los yates.