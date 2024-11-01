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¿Qué país prefieren los millonarios para mudarse ?

¿Qué país prefieren los millonarios para mudarse ?

Estudio anual Henley Private Wealth Migration Report, analizando los movimientos migratorios de 142.000 millonarios que han cambiado su país de residencia. Reino Unido pierde 16.500 ciudadanos millonarios, China 7.800,España 500 y Francia 800. Entre los países que han elegido para mudarse destaca Emiratos Árabes (+9.800), EEUU (+7.500) e Italia (+3.600). Por norma, buscan mudarse a países sin impuesto por patrimonio.

| etiquetas: migración , millonarios
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7 comentarios
6 2 0 K 82 actualidad
Doisneau #1 Doisneau
Mudarse de tu tierra a emiratos arabes o EEUU. Los liberales y sus cosas, venderian a su madre por un 2% mas de beneficios
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TipejoGuti #2 TipejoGuti
#1 Eso estaba pensando, hay gente tan pobre que ni con millones tiene un sitio al que llamar hogar.
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#6 rystan
#2 Tienen mansiones inmensas, como un hotel grande, pero en realidad es casi todo espacio sin usar. Viven en un rincón donde se han montado un pequeño apartamento usable.

El resto está lleno de sofás escogidos por el decorador.

A la larga, por lo menos una vez, cuando están muy aburridos, llaman al mayordomo y le piden un tour.
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Cuñado #3 Cuñado
#1 Lo peor es la caterva de analfabetos que vendería a su madre por un 2% más de beneficios... para gente que nunca serán ellos.
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Doisneau #7 Doisneau
#3 A ver el capitalismo no funcionaria sin gente pobre que se considere millonaria en potencia. Es el unico motivo realista para apoyar un sistema desigual.
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#5 rystan
#1 Ten en cuenta que esas personas poseen casas en todo lugar imaginable y se mueven constantemente en su propio avión. Lo del domicilio es sólo para el fisco.

También, es cierto, hay hoteles de lujo de verdad con su propio muelle para los yates.
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#4 Pitchford
Está claro que en un mundo tan dispar poner impuestos al patrimonio es como querer trasvasar agua con un colador.. Habrá que buscar otras formas de que paguen algo..
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menéame