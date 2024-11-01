El país más fanático del mundo: la cruzada de Trump

Las imágenes del memorial en el que decenas de miles de personas y prácticamente la totalidad de los miembros del Gobierno de Donald Trump rindieron tributo al influencer ultra Charlie Kirk el pasado domingo en Arizona, no son fáciles de asimilar. Y los discursos que pronunciaron distintas personalidades públicas y representantes políticos en el evento tampoco son fáciles de escuchar.
| etiquetas: país.más , fanático , mundo , cruzada , trump
Por ejemplo, Meneame ha tendido un sospechoso manto de silencio sobre el tema de los aparatos electronicos de vigilancia a maltratadores
¿casualidad?