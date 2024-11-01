edición general
10 meneos
22 clics
Un país que fue oasis democrático de la región se prepara para abrazar el modelo Bukele

Un país que fue oasis democrático de la región se prepara para abrazar el modelo Bukele

La candidata favorita de las elecciones de este domingo en Costa Rica quiere emular el sistema de seguridad y de poder del líder salvadoreño.

| etiquetas: costa rica , elecciones
9 1 0 K 117 politica
5 comentarios
9 1 0 K 117 politica
salchipapa77 #3 salchipapa77
Con lo bien que estaba El Salvador antes de Bukele.
5 K 47
#4 Ovidio
#3 Es que es flipante. Qué bien se sentencia desde el sofá
1 K 20
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#3 Lo cual no justifica en absoluto un modelo igual en Costa Rica, un país con poquísima delincuencia que ni siquiera tiene ejército.
1 K 20
#1 xaviazo
El buenismo se paga caro.
1 K 29
sotillo #2 sotillo
#1 La avaricia se está cargando el mundo
0 K 11

menéame