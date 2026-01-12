edición general
6 meneos
158 clics
Pagan 12.000 euros a un asturiano por dejar su piso de alquiler en Madrid: la rocambolesca historia detrás de un "chollo"

Pagan 12.000 euros a un asturiano por dejar su piso de alquiler en Madrid: la rocambolesca historia detrás de un "chollo"

Alberto (nombre ficticio) es un asturiano de 33 años al que pagaron 12.000 euros al contado para que dejase su piso de alquiler en Madrid. La historia, rocambolesca pero real, ejemplifica a la perfección los graves problemas de acceso a la vivienda de los jóvenes, especialmente en la capital de España, así como las desorbitadas cantidades de dinero que se mueven en el mercado inmobiliario. El caso de este asturiano es palmario. Alberto vivía con su novia en un piso del barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid. Ambos llegaron a ese domicilio

| etiquetas: piso , alquiler , indemnización , renuncia contrato alquiler
5 1 0 K 58 actualidad
9 comentarios
5 1 0 K 58 actualidad
Arzak_ #2 Arzak_ *
La pareja se mudó a otra zona de Madrid y pasó a pagar el doble de alquiler por una vivienda de características similares, aunque con algo más de comodidades... 8-D
3 K 43
d5tas #6 d5tas
#2 yo no hubiera aceptado por menos de 30000
0 K 7
LeDYoM #7 LeDYoM
#2 Aquí falta el meme ese de "Directed by... Nosequien".
0 K 10
#4 Tecar *
Y luego a algún imbécil en el gobierno se le ocurre la brillante idea de bonificaciones de IRPF a caseros.
xD
1 K 24
LeDYoM #8 LeDYoM
#4 Estos caseros no lo podrán cobrar, claro.
0 K 10
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Perosonalmente no creo que haya sido ningún chollo.

Tenía dos años de contrato todavía, le dan la pasta de los dos años de contrato que seguramente las nuevas dueñas compensen en menos de un año y creo que esa pasta no les alcanza para un año de un alquiler nuevo.
0 K 17
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Pues más o menos se quedan igual.
1 K 17
#5 endy
Alberto no existe, buena historia eso sí :troll:
0 K 8
#9 Borgiano
Hoy en la gente de Bart...
0 K 8

menéame