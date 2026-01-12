Pagan 12.000 euros a un asturiano por dejar su piso de alquiler en Madrid: la rocambolesca historia detrás de un "chollo"

Alberto (nombre ficticio) es un asturiano de 33 años al que pagaron 12.000 euros al contado para que dejase su piso de alquiler en Madrid. La historia, rocambolesca pero real, ejemplifica a la perfección los graves problemas de acceso a la vivienda de los jóvenes, especialmente en la capital de España, así como las desorbitadas cantidades de dinero que se mueven en el mercado inmobiliario. El caso de este asturiano es palmario. Alberto vivía con su novia en un piso del barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid. Ambos llegaron a ese domicilio