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Padre de militar fallecido niega haberle dicho a Hegseth que “terminara el trabajo” en Irán

Padre de militar fallecido niega haberle dicho a Hegseth que “terminara el trabajo” en Irán

En concreto, Charles Simmons rechazó esa versión en una entrevista con NBC News. “No, no dije nada por el estilo”, afirmó el jueves, al recordar su encuentro con el secretario de Defensa en la base aérea de Dover, en Delaware. Además, aclaró: “No puedo hablar por las demás familias. Pero cuando él me habló, ese no fue un tema de conversación”.

| etiquetas: trump , eeuu , guerra , irán , mentiroso , hegseth , padre , muerto
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7 comentarios
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Mienten hasta con los muertos...menudas joyitas.
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Nada que no haya hecho aquí la derecha española, mentir sobre autoría de atentados, culpar a otros de las muertes ocurridas por su incapacidad para gestionar y, siempre, acabar insultando a las víctimas.
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tul #7 tul
#2 o lucrase con los transportes de tropas que luego matan a todos los soldados que llevan como el mierdas de trillo
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sotillo #5 sotillo
#1 Suerte tienen, en España tendría que reunir las partes de su cadáver por distintas sepulturas, incluso en maldades y mentiras el pp está muy por delante
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Pointman #6 Pointman
#1 La campaña de recaudación de fondos de Trump está usando imágenes de los caídos en sus cartas de a los donantes. Algo que tampoco está sentando nada bien.
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#3 Grahml
Precisamente vi estas declaraciones el otro día:

x.com/i/status/2034609148394930327

Y lo primero que pensé es que se lo estaba inventando todo.

Así era, ninguna sorpresa.
2 K 48
jm22381 #4 jm22381
En otras épocas, en otras administraciones, esto hubiese supuesto la caída del Secretario de Defensa Guerra ¬¬
2 K 47

menéame