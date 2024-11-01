Padre de militar fallecido niega haberle dicho a Hegseth que “terminara el trabajo” en Irán

En concreto, Charles Simmons rechazó esa versión en una entrevista con NBC News. “No, no dije nada por el estilo”, afirmó el jueves, al recordar su encuentro con el secretario de Defensa en la base aérea de Dover, en Delaware. Además, aclaró: “No puedo hablar por las demás familias. Pero cuando él me habló, ese no fue un tema de conversación”.