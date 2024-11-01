Un padre mata a su hija de un disparo tras una discusión sobre Donald Trump

Una discusión familiar sobre Donald Trump fue el detonante previo al asesinato de una joven británica de 23 años a manos de su padre en Texas, según ha revelado una investigación judicial celebrada en el Reino Unido y recogida por Sky News. Lucy Harrison, natural de Warrington, se encontraba de visita en Estados Unidos junto a su pareja, Sam Littler, alojada en el domicilio de su padre, Kris Harrison, en la localidad de Prosper, cuando ocurrieron los hechos, en enero del año pasado.