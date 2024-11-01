El padre de Elena, la última víctima mortal del puente de Santander: "Si los buzos hubieran bajado la podían haber rescatado con vida"

La hija de Vasile ha sido la última víctima mortal rescatada en el derrumbe de la pasarela de El Bocal (Santander). Este padre lamenta que los buzos no bajaran hasta el lugar donde se encontraba su hija en un primer momento porque cree que entonces se encontraba con vida.
La agente policía local, que se pasó por el coño la llamada, sabe que no le va a pasar absolutamente nada, por eso se permiten actuar de forma negligente.