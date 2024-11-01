Un paciente recibirá 40.000 euros tras sufrir cuatro operaciones por un error médico de un robot

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Jerez de la Frontera ha condenado a una aseguradora a indemnizar con cerca de 40.000 euros a un paciente que tuvo que someterse a cuatro operaciones tras un error médico en un hospital de Madrid.El hombre había sido diagnosticado con un carcinoma de próstata y fue intervenido el 12 de julio de 2023 para una prostatectomía radical robótica. Durante la operación se produjo “una perforación de un asa de intestino delgado” que no fue detectada en el momento ni diagnosticada hasta una semana después.
