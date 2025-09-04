Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso

Una paciente con un trastorno psiquiátrico grave se quitó la vida en un box de las Urgencias del Hospital Universitari de Terrassa. La paciente, que tenía un "alto riesgo de suicidio", llevaba más de 48 horas en Urgencias esperando una cama para ser ingresada en la planta de Psiquiatría. El comité de empresa del hospital denuncia que detrás de este hecho se encuentra la "falta de camas" de hospitalización y de agudos, sobre todo "en Psiquiatría". "Este verano, hubo pacientes psiquiátricos que se pasaron hasta un mes en las Urgencias.
