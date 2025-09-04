edición general
Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso

Una paciente con un trastorno psiquiátrico grave se quitó la vida en un box de las Urgencias del Hospital Universitari de Terrassa. La paciente, que tenía un "alto riesgo de suicidio", llevaba más de 48 horas en Urgencias esperando una cama para ser ingresada en la planta de Psiquiatría. El comité de empresa del hospital denuncia que detrás de este hecho se encuentra la "falta de camas" de hospitalización y de agudos, sobre todo "en Psiquiatría". "Este verano, hubo pacientes psiquiátricos que se pasaron hasta un mes en las Urgencias.

Ya está el propagandista de derechas soltando su soflama contra el gobierno central en una noticia donde las competencias son de Cataluña. Como tiene que estar la cosa para que prefieran atacar al perro antes que a los catalanes
Pagar impuestos está muy bien. Gestionar ese dinero correctamente está mejor.
#3 el problema es cuando por ejemplo se prioriza para mierdas como avión privado para el presidente, salarios de asesores o ministerios inventados para colocar amiguis.
Luego ya ni hablemos de apps para hacer una lista de las tareas del hogar, imágenes del verano es tuyo con imágenes robadas de Internet y pegadas con fotochop y ese largo eccetera de la vergüenza, que incluye, prostitutas de abalos en nómina, el pago a las extorsiones mensuales al rey de Marruecos y más y más....
Por qué no estaba sedada? ,
Si se repartiría ese 50% del dinero que todos damos de nuestro salario en lo que es esencial y no en mierdas como puntos viñetas y sueldos de políticos....
#1 reportado por bulo
