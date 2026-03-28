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Pablo Iglesias revela que conserva su coleta: “Quiero vendérsela a un millonario”
El exlíder de Podemos cuenta en Cuba por qué se cortó la melena
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pablo iglesias
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#4
Harkon
*
#_1
os preocupa mucho que un director de un medio privado se aloje por su cuenta y bolsillo en un hotel que vale menos la noche de lo que me valió a mi un hotel de 3 estrellas normalito en formigal.
Oye el hotel de este cuanto valió? porque este sí que lo pagamos todos, eh?
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#7
Macnulti_reencarnado
#4
el imbécil este es historia. Ya solo da pena. No sufras por el.
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#9
Harkon
#7
y el de este cuanto valio que tambén lo pagamos todos? Debió de ser que entonces era una democracia eh?
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#12
Harkon
*
#7
y el hotel de este otro? le pondrían meretrices a su gusto a 65 millones cada una o se las llevaría en avión el campechano putero corrupto mayor del reino al que toda la derecha le come el nardo haga lo que haga aunque sea empujar a una embarazada de un yate para que aparezca muerta misteriosamente?
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K
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#13
Macnulti_reencarnado
#12
cuatro años estuvo el mierdas del coletas en el gobierno y no movió un dedo para acabar con la monarquía. Para comprarse un casoplón si que tuvo tiempo.
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K
9
#1
Findeton
Mientras cena con el dictador y se hospeda en un hotel 5 estrellas que tiene electricidad... y el resto de cubanos viven sin electricidad.
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#3
letra
#1
Con la cantidad de autosabotajes que se ha hecho éste ¿Tú crees que es de fíar?
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#6
alamajar
#1
se entiende que entre pederasta y dictador, eliges pederasta. no?
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K
11
#8
Nusku
*
#1
El comodín de la hipocresía está ya muy visto, a ver si renovamos un poquito el repertorio.
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#10
sotillo
#1
Si te preocupara algo los viajes de Ayuso o los del Senado…..
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#11
poxemita
Que se la venda a Roures.
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#2
letra
Como trofeo de caza. Se lo merendaron.
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K
10
#5
siempreesverano
Había acumulado maldad en el pelo, madre mía las chorradas que suelta este hombre...
Pero si se quitó los piercings, la estética de macarra en Harley y luego, de remate, la coleta para ser aceptado en sus nuevos círculos.
Más falso no ha podido ser en su trayectoria.
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Oye el hotel de este cuanto valió? porque este sí que lo pagamos todos, eh?
Pero si se quitó los piercings, la estética de macarra en Harley y luego, de remate, la coleta para ser aceptado en sus nuevos círculos.
Más falso no ha podido ser en su trayectoria.