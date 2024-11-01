·
Pablo Crespo, el "amigo peligroso" que acerca la trama Gürtel a Feijóo
Aún habiendo sospechas en el PP desde 1999 de las irregularidades que cometía, hasta el 2005 Pablo Crespo no fue cesado como miembro del consejo de administración de Portos de Galicia
etiquetas
crespo
galicia
corrupción
pp
nacional
#3
Marisadoro
Crespo aseguró que solo un 35% de la financiación de las campañas tenían una procedencia "legal", señalando que el 65% del dinero restante utilizado era "negro".
Buena proporción
1
K
33
#1
Sinfonico
Aparecerá A. Feijóo y nadie sabrá quién es... como si lo viera...
1
K
30
#2
riazor97
#1
A. Feijóo, no conoshco a nadie que pudieshe encajar con eshe nombre.....
0
K
7
#4
vviccio
Sospechas dicen..., más bien era la forma de proceder que tenía la aprobación de todos incluso del misterioso M.Rajoy.
0
K
13
#5
pitercio
No me digas que a este también le extendía crema en el lomo.
0
K
12
#6
Javi_Pina
Feijoó tiene muchos amigos peligrosos
0
K
10
