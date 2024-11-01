edición general
La "ozempificación" de la comida: las empresas se hacen de oro en EEUU con las raciones más pequeñas

Los fabricantes de alimentos, los restaurantes y las tiendas de comida venden porciones más pequeñas en Estados Unidos por culpa de la inflación y del auge del Ozempic.

| etiquetas: ozempificación , comida , empresas , eeuu , raciones , inflación
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En España también pasa los mismo, sobre todo en los hiper en frutas y verduras.
#4 wendigo
Como nuevo término/excusa para la reduflaccion tiene su cosa

Saludos
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Igual lo que tendrían que hacer es bajar la cantidad de salsas y mierdas llenas de azúcar, y con eso, se ahorran parecido y seguramente sea un poco más sano.
Khadgar #3 Khadgar
#2 ¿Con lo barato que es el azúcar? xD
termopila #5 termopila
#3 Con lo barato que sale añadirle mierdas y taparlas con azúcar.

Doble negocio, rentabilidad en alimentarte mal, más rentabilidad necesitando curarte por esa alimentación.
