Özcan Özturk, el empresario que factura 75 millones desde Toledo haciendo los kebabs de Mercadona

Otomano de origen y emigrado a Alemania a partir de los sesenta con los “trabajadores invitados” turcos que empezaron a venderlo en forma de bocadillo, el döner kebab se ha hecho con una parte nada desdeñable del apetito europeo en las últimas décadas. Esta carne insertada en un trompo y asada en vertical tiene su particular casa en España en Toledo, donde Ozturk Quebap, compañía proveedora del producto para la marca Hacendado de Mercadona desde 2021, lleva 10 años preparándola. Özcan Öztürk ya tenía una larga trayectoria en el sector cuando l

YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
Problema, que Mercadona para el año le apretará las tuercas y serán 70M, para el siguiente 65M, etc. hasta que entre en quiebra y se la terminen comprando, si no encuentra antes Mercadona alguien que se lo haga por menos y sea a estos a quien hundan.

Resumen, trabajar de marca blanca del Mercadona es pan para hoy, ruína para mañana
