Otro lapsus de Frijolito: "Delson Mandela"  

Feijóo lo ha vuelto a hacer. Esta semana nos ha regalado uno de esos momentos que ya son marca de la casa: quería citar a Nelson Mandela para quedar bien y le salió "Delson Mandela"… en fin, un tour de force lingüístico que habría dejado sin palabras a cualquier persona normal. Pero es que encima se da cuenta, lo intenta corregir y lo empeora. Y esto, insisto, es el líder de la oposición española. El tipo que quiere gobernar el país.