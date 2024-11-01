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Otro lapsus de Frijolito: "Delson Mandela"

Otro lapsus de Frijolito: "Delson Mandela"  

Feijóo lo ha vuelto a hacer. Esta semana nos ha regalado uno de esos momentos que ya son marca de la casa: quería citar a Nelson Mandela para quedar bien y le salió "Delson Mandela"… en fin, un tour de force lingüístico que habría dejado sin palabras a cualquier persona normal. Pero es que encima se da cuenta, lo intenta corregir y lo empeora. Y esto, insisto, es el líder de la oposición española. El tipo que quiere gobernar el país.

| etiquetas: feijuo , lapsus , debate , guerra , irán , parlamento , españa
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Todavía no he superado lo de The Chieftains y hace más de diez años de ello, se me está acumulando tanto despropósito.

m.youtube.com/watch?v=ABkCaT76Uok
5 K 88
vicus. #3 vicus. *
Frijolito es gilipollas y no puede se presidente por qué no quiere, porque si quisiese, seríamos el hazmerreír de medio mundo, poniendo a este país a los pies del betún, yendo con la cabeza gacha como su paisano Rajoy que si sabía ni decir buenos días en inglés. Dicho esto, así somos los gallegos y gallegas, ni no nos dais la independencia os mandamos bombas de destrucion masiva como...Franco, Fraga, Rajoy y Frijolito...
5 K 81
Cuñado #5 Cuñado
#3 Me conformaba con ser sólo el hazmerreír. Este HDP nos va a meter de cabeza en la espiral de autodestrucción de la ultraderecha gringa. Al tiempo.
1 K 30
#11 Tensk
#3 Ese "por qué" que has escrito es incorrecto.
0 K 11
reithor #1 reithor
ANOTOPAT is back!
3 K 63
devilinside #9 devilinside
#2 Puto ignorante. Si hubiese sido el Gran Mariano, lo habría llamado Melson Nandela
1 K 22
#8 Mesopotámico
mi favor saborito
1 K 18
#7 pirat
Es que con tanto galope de Gish, se lía.
Y tanta "inexactitud"...
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MAVERISCH #6 MAVERISCH
Ayer dijo que antes un tercio de los menores tenían una vivienda en propiedad. Palabra.
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devilinside #10 devilinside
#6 Coño ¿los del PP tienen tantos hijos menores?
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menéame