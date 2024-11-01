edición general
5 meneos
84 clics

Otro inmigrante entra en Ceuta utilizando un parapente para superar la valla  

Nueva entrada de un inmigrante en parapente. Ha ocurrido este miércoles y es el segundo caso conocido con documentación gráfica de una incursión de esta manera en Ceuta, al margen de un tercer caso que fue registrado en Marruecos. En este vídeo facilitado a FAROTV se aprecia la llegada de un inmigrante en parapente por el vallado perimetral que separa Ceuta de Marruecos. En el anterior caso constatado quien entró fue un subsahariano que llegó por sus propios medios al CETI. La Guardia Civil tras localizarlo ha procedido a su entrega a Marruecos

| etiquetas: ceuta , parapente , inmigrante
4 1 1 K 48 actualidad
6 comentarios
4 1 1 K 48 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Joder, se merece la nacionalidad y el patrocinio de Redbull.
4 K 58
Barney_77 #4 Barney_77
#1 Sinceramente, hay que ser gilipollas para meterse de ilegal teniendo la pasta y los conocimientos para ir en parapente. Mejor te vas en avión, como un señor y aterrizas en barajas, más barato y menos riesgos.
0 K 13
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
#4 Por eso se merece el patrocinio de Redbull, desafío extremo.
1 K 19
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Devolución de inmediato como tiene que ser.
0 K 18
theMooche #3 theMooche
#2 Los productos de devuelven, la gente se repatria.
3 K 38
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 Repatriar es: Devolver algo o a alguien a su patria.
dle.rae.es/repatriar

Así que es lo mismo, ambas cosas se devuelven o repatrían a su país de procedencia
0 K 18

menéame