Otro inmigrante entra en Ceuta utilizando un parapente para superar la valla  

Nueva entrada de un inmigrante en parapente. Ha ocurrido este miércoles y es el segundo caso conocido con documentación gráfica de una incursión de esta manera en Ceuta, al margen de un tercer caso que fue registrado en Marruecos. En este vídeo facilitado a FAROTV se aprecia la llegada de un inmigrante en parapente por el vallado perimetral que separa Ceuta de Marruecos. En el anterior caso constatado quien entró fue un subsahariano que llegó por sus propios medios al CETI. La Guardia Civil tras localizarlo ha procedido a su entrega a Marruecos