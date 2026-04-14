“Otro genocidio tras los muros”: Un nuevo informe documenta testimonios de violaciones y violencia sexual en prisiones israelíes. [eng]

El nuevo informe documenta patrones generalizados de violencia sexual, incluyendo violaciones, contra detenidos de la Franja de Gaza, describiéndola como una herramienta de destrucción destinada a quebrantar la voluntad individual y colectiva e infligir graves daños físicos y psicológicos. El informe cita agresiones sexuales directas, agresiones con objetos y tortura dirigida a los genitales, así como prácticas organizadas como la filmación y la presencia de múltiples agentes de seguridad durante las agresiones, lo que refuerza la evidencia...