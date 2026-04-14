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“Otro genocidio tras los muros”: Un nuevo informe documenta testimonios de violaciones y violencia sexual en prisiones israelíes. [eng]

“Otro genocidio tras los muros”: Un nuevo informe documenta testimonios de violaciones y violencia sexual en prisiones israelíes. [eng]

El nuevo informe documenta patrones generalizados de violencia sexual, incluyendo violaciones, contra detenidos de la Franja de Gaza, describiéndola como una herramienta de destrucción destinada a quebrantar la voluntad individual y colectiva e infligir graves daños físicos y psicológicos. El informe cita agresiones sexuales directas, agresiones con objetos y tortura dirigida a los genitales, así como prácticas organizadas como la filmación y la presencia de múltiples agentes de seguridad durante las agresiones, lo que refuerza la evidencia...

| etiquetas: geoestrategia , israel , derechos , aliados , palestina
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7 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
alehopio #1 alehopio
Ana Kasparian acaba de leer el informe más condenatorio sobre las prisiones de Israel. La tortura sexual es una política estatal organizada, avalada por las máximas autoridades. Las mujeres son violadas durante días. Los hombres son violados por perros. Las boquillas de extintores se insertan en los cuerpos.

Así es como el estado moral de los medios occidentales se defiende a sí mismo y se niegan a informar. La violación como política estatal. La tortura como práctica organizada. Las mujeres y los hombres son violados de las formas más brutales.

xcancel.com/icardo8/status/2044084116531097615
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alehopio #2 alehopio
Otra fuente sobre el informe:

“Another genocide behind walls”: Sexual violence in Israeli prisons and detention centres and engineered impunity (October 2023 - October 2025)
euromedmonitor.org/en/article/7023/“Another-genocide-behind-walls”

Desde el 7 de octubre de 2023, el sistema de detención israelí ha experimentado un cambio significativo en su enfoque operativo, pasando de su función de seguridad declarada a convertirse en una estructura oficial que institucionaliza la tortura sistemática y la destrucción generalizada de palestinos.
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alehopio #4 alehopio
Contado por expertos en la ONU:

La experta de la ONU Francesca Albanese advierte que la tortura se ha convertido en "doctrina de Estado" en Israel, convirtiendo las prisiones en instrumentos de genocidio y tortura.
www.un.org/unispal/document/un-expert-warns-torture-has-become-state-d

«Desde el inicio del genocidio, el sistema penitenciario israelí se ha convertido en un laboratorio de crueldad…   » ver todo el comentario
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alehopio #5 alehopio
La organización no gubernamental israelí B'Tselem, en su informe titulado "Welcome to Hell" (Bienvenidos al Infierno), ya había alertado en 2024 sobre la transformación de las prisiones de palestinos en Israel en una red de "campos de tortura".

www.btselem.org/publications/202408_welcome_to_hell

«Bienvenidos al infierno» es un informe sobre los abusos y el trato inhumano que sufren los palestinos bajo custodia israelí desde el 7 de octubre de 2023. B’Tselem…   » ver todo el comentario
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alehopio #6 alehopio
La ONU asegura que más de 1 millón de palestinos viven al aire libre en condiciones inhumanas e Israel prohibe que se les atienda humanitariamente

www.un.org/sg/en/content/highlight/2026-04-14.html

Mientras, más países se unen a la denuncia sobre Genocidio en Graza por parte de Israel en la Corte Penal Internacional

www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20260313-pre-
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thror #7 thror
#6 Convierten a todos los sionistas en complices voluntarios de lo que estan haciendo... La maldad que destilan deja en pañales a los putos nazis.
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#3 Piscardo_Morao
Que sorpresa del mundo mundial, ¿quien se iba a imaginar que unos genocidas iban a torturar a los prisioneros?
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menéame