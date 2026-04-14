“Otro genocidio tras los muros”: Un nuevo informe documenta testimonios de violaciones y violencia sexual en prisiones israelíes. [eng]

El nuevo informe documenta patrones generalizados de violencia sexual, incluyendo violaciones, contra detenidos de la Franja de Gaza, describiéndola como una herramienta de destrucción destinada a quebrantar la voluntad individual y colectiva e infligir graves daños físicos y psicológicos. El informe cita agresiones sexuales directas, agresiones con objetos y tortura dirigida a los genitales, así como prácticas organizadas como la filmación y la presencia de múltiples agentes de seguridad durante las agresiones, lo que refuerza la evidencia...
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Así es como el estado moral de los medios occidentales se defiende a sí mismo y se niegan a informar. La violación como política estatal. La tortura como práctica organizada. Las mujeres y los hombres son violados de las formas más brutales.
xcancel.com/icardo8/status/2044084116531097615
“Another genocide behind walls”: Sexual violence in Israeli prisons and detention centres and engineered impunity (October 2023 - October 2025)
euromedmonitor.org/en/article/7023/“Another-genocide-behind-walls”
Desde el 7 de octubre de 2023, el sistema de detención israelí ha experimentado un cambio significativo en su enfoque operativo, pasando de su función de seguridad declarada a convertirse en una estructura oficial que institucionaliza la tortura sistemática y la destrucción generalizada de palestinos.
La experta de la ONU Francesca Albanese advierte que la tortura se ha convertido en "doctrina de Estado" en Israel, convirtiendo las prisiones en instrumentos de genocidio y tortura.
www.un.org/unispal/document/un-expert-warns-torture-has-become-state-d
«Desde el inicio del genocidio, el sistema penitenciario israelí se ha convertido en un laboratorio de crueldad… » ver todo el comentario
www.btselem.org/publications/202408_welcome_to_hell
«Bienvenidos al infierno» es un informe sobre los abusos y el trato inhumano que sufren los palestinos bajo custodia israelí desde el 7 de octubre de 2023. B’Tselem… » ver todo el comentario
www.un.org/sg/en/content/highlight/2026-04-14.html
Mientras, más países se unen a la denuncia sobre Genocidio en Graza por parte de Israel en la Corte Penal Internacional
www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20260313-pre-