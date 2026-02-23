edición general
4 meneos
8 clics
La otra cara de Cruz Roja en Valencia: "Hacen negocio con nuestro trabajo, tenemos sueldos de miseria"

La otra cara de Cruz Roja en Valencia: "Hacen negocio con nuestro trabajo, tenemos sueldos de miseria"

Trabajadores de medio centenar de centros de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana se suman a las jornadas de huelga con paros diarios de una hora

| etiquetas: trabajo , cruz roja , miseria
3 1 0 K 42 actualidad
sin comentarios
3 1 0 K 42 actualidad

menéame