La OTAN calcula que España ya ha llegado al 2% del PIB en gasto en defensa

En un comunicado, la OTAN señaló que se trata de cifras recopiladas hasta el 3 de junio de este año, con “estimaciones” de gasto para este 2025. Pero celebra que todos sus países miembros vayan a cumplir ya este ejercicio con el objetivo de gasto del 2% acordado en la cumbre de Gales en 2014. Hace un año, solo 19 de los 32 aliados llegaban a ese hito. Ahora ya son 31 (Islandia, al no tener ejército, no es incluida en este recuento porque “no tiene un presupuesto de defensa tradicional”, precisa el comunicado).
| etiquetas: otan , españa , alcanza , 2% gasto militar
Personalmente, no me extrañaría que el Perro, muy perro él, dijese que España no iba a cumplir (quedando muy bien con su electorado), pero luego llegar "la revisión", y entregar un documento en la OTAN con el gasto oculto y decirles "nosotros cumplimos".
Oculto, oculto ... lo que se dice oculto ... era voz populi, otra cosa es que muchos se hicieran los tontos. A ver si se piensa la gente que las fragatas F-100, los Eurofighters o los S-80 salen del presupuesto de defensa exclusivamente.
Es como si dices que los gastos de la casa real son los 8 millones que se le asignan pa gastods varios.
Otro ejemplo sería la casa real, que usa soldados y material militar pero los gastos se imputan a presidencia, justicia y relaciones con las cortes.
Con oculto me refiero a que no está en el presupuesto del ministerio de defensa.
Te había entendido a la primera. La pasta sale de industria y de otras partidas. Pero vamos, que esos números están ahí para el que quiera mirarlos, otra cosa es que la prensa se haga la despistada.
No obstante, desde hace mucho, esas cositas tienen algo de trampa, porque los barcos de la Armada se fabrican aquí, con lo que parte del dinero que se gasta, revierte en España vía trabajos, impuestos, ... así que salen más económicos que si se compran fuera como hacen otros.
Y lo de Perro con mayúsculas, como reivindicación (por el meme que puso el PSOE de "más sabe el Perro Santxe por Perro que por Santxe") con lo que convirtieron un insulto de la derecha, en un meme divertido (es decir, hicieron una grandísima jugada).
De hecho, ya he comentado alguna vez por aquí que me siento impuro de lo que me obligan a defender al PSOE y a su secretario general por las gilipolleces que le achacan, que yo siempre he estado más cómodo atacándolos (se pueden ver en mi historial ambas cosas).
Gracias
Si defines la coma como separador de decimales, automáticamente se cambia a punto la de los miles.
¡qué cosas hacía la gente de la antigüedad! Mira que eran listos
PD: Para las separación decimal puedes usar, entre el punto y a la coma, el símbolo que sea habitual en tu país (Todo según las recomendaciones de la RAE, que están basadas en normas ISO)
Es que eso no se podía saber en 1959.
El gasto militar español en 2024 fue de 62.126 millones de euros, 1.130 € por habitante, el 3’46 % del PIB
La RAE dice que el signo del porcentaje va separado de la cifra, pero luego en todas partes lo escriben junto... no entiendo nada:
www.fundeu.es/consulta/grafia-del-simbolo-del-porcentaje-2742/
Son "recomendaciones" nuevas. A los usuarios les cuestan los cambios.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
DECIMAL-POINT IS COMMA.
01 MY-VAR PIC 9(3)V99.
www.rae.es/ortografía/los-números-enteros-y-el-separador-de-millares
PD: Una cosa es el separador de millares y otra el separador decimal.