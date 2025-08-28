edición general
19 meneos
27 clics
La OTAN calcula que España ya ha llegado al 2% del PIB en gasto en defensa

La OTAN calcula que España ya ha llegado al 2% del PIB en gasto en defensa

En un comunicado, la OTAN señaló que se trata de cifras recopiladas hasta el 3 de junio de este año, con “estimaciones” de gasto para este 2025. Pero celebra que todos sus países miembros vayan a cumplir ya este ejercicio con el objetivo de gasto del 2% acordado en la cumbre de Gales en 2014. Hace un año, solo 19 de los 32 aliados llegaban a ese hito. Ahora ya son 31 (Islandia, al no tener ejército, no es incluida en este recuento porque “no tiene un presupuesto de defensa tradicional”, precisa el comunicado).

| etiquetas: otan , españa , alcanza , 2% gasto militar
17 2 1 K 225 actualidad
28 comentarios
17 2 1 K 225 actualidad
Comentarios destacados:      
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Siempre hemos tenido gasto en defensa oculto en otros ministerios, se lleva diciendo de siempre.

Personalmente, no me extrañaría que el Perro, muy perro él, dijese que España no iba a cumplir (quedando muy bien con su electorado), pero luego llegar "la revisión", y entregar un documento en la OTAN con el gasto oculto y decirles "nosotros cumplimos".
9 K 100
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
#2

Oculto, oculto ... lo que se dice oculto ... era voz populi, otra cosa es que muchos se hicieran los tontos. A ver si se piensa la gente que las fragatas F-100, los Eurofighters o los S-80 salen del presupuesto de defensa exclusivamente.

Es como si dices que los gastos de la casa real son los 8 millones que se le asignan pa gastods varios.
7 K 88
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#5 Con oculto me refiero a que no está en el presupuesto del ministerio de defensa.

Otro ejemplo sería la casa real, que usa soldados y material militar pero los gastos se imputan a presidencia, justicia y relaciones con las cortes.
2 K 39
HeilHynkel #9 HeilHynkel *
#7

Con oculto me refiero a que no está en el presupuesto del ministerio de defensa.

Te había entendido a la primera. La pasta sale de industria y de otras partidas. Pero vamos, que esos números están ahí para el que quiera mirarlos, otra cosa es que la prensa se haga la despistada.

No obstante, desde hace mucho, esas cositas tienen algo de trampa, porque los barcos de la Armada se fabrican aquí, con lo que parte del dinero que se gasta, revierte en España vía trabajos, impuestos, ... así que salen más económicos que si se compran fuera como hacen otros.
1 K 31
#12 argonitran
#2 Negativo por insultar. En serio no puedes decir lo mismo sin insultar? Tu insulto invalida tu opinión tengas razón o no.
0 K 10
#16 mancebador
#12 Igual debería aprender a distinguir entre insulto e ironía.
0 K 10
mente_en_desarrollo #18 mente_en_desarrollo
#12 Aunque no lo creas, lo de perro (especialmente lo de "muy perro él"), lo decía como sinónimo de astuto.

Y lo de Perro con mayúsculas, como reivindicación (por el meme que puso el PSOE de "más sabe el Perro Santxe por Perro que por Santxe") con lo que convirtieron un insulto de la derecha, en un meme divertido (es decir, hicieron una grandísima jugada).

De hecho, ya he comentado alguna vez por aquí que me siento impuro de lo que me obligan a defender al PSOE y a su secretario general por las gilipolleces que le achacan, que yo siempre he estado más cómodo atacándolos (se pueden ver en mi historial ambas cosas).
0 K 11
Jemomo #24 Jemomo
#12 Creo que no has entendido el comentario.
0 K 9
lobotomico2 #8 lobotomico2
Negativo por bulo. No creo que Sanchez nos haya mentido
2 K 35
ChatGPT #25 ChatGPT
#8 sería la primera vez. Desde que derogó la ley mordaza no ha roto una promesa
0 K 10
Ovlak #13 Ovlak *
#_8 El Perro nunca dijo que no fuéramos a llevar al 2%. De nada.
1 K 32
MoñecoTeDrapo #27 MoñecoTeDrapo *
#26 Pues es para seguir las recomendaciones de ISO y no ser la "excepción ibérica" que tanto nos mola pero que tantos quebraderos de cabeza da a la larga. En este caso, para evitar malentendidos entre países que escribían por ejemplo, la misma cifra, unos como 123.456 y otros como 123,456. Lo explica la RAE en la entrada que he enlazado antes.
1 K 21
ChatGPT #28 ChatGPT
#27 me la envaino.
Gracias
0 K 10
HeilHynkel #17 HeilHynkel *
#15

Si defines la coma como separador de decimales, automáticamente se cambia a punto la de los miles. xD

¡qué cosas hacía la gente de la antigüedad! Mira que eran listos :roll:
0 K 20
MoñecoTeDrapo #19 MoñecoTeDrapo *
#17 el "punto" es que ya no se debe usar ni punto ni coma para los miles. Cosas nuevas, pero así se pueden evitar confusiones internacionales.
PD: Para las separación decimal puedes usar, entre el punto y a la coma, el símbolo que sea habitual en tu país (Todo según las recomendaciones de la RAE, que están basadas en normas ISO)
0 K 11
HeilHynkel #21 HeilHynkel
#19

Es que eso no se podía saber en 1959. :roll:
0 K 20
MoñecoTeDrapo #22 MoñecoTeDrapo
#21 Pero estamos en 2025, viajero del tiempo :-D
0 K 11
Casiopeo #1 Casiopeo
Pues pié en pared.
0 K 12
ChatGPT #23 ChatGPT
Si en gasto de defensa cuentas cosas como las residencias de vacaciones que existen para militares… pues seguro que sí. Aunque no se como ayuda eso a la “defensa”
0 K 10
#14 tierramar *
www.meneame.net/story/gasto-militar-espanol-2024-fue-62-126-millones-e
El gasto militar español en 2024 fue de 62.126 millones de euros, 1.130 € por habitante, el 3’46 % del PIB
0 K 8
#20 bibubibu
Pues perfecto, ya hemos cumplido con creces. Ni un duro más a los mierdas usanos.
0 K 7
#3 cocococo
Al 20 %

La RAE dice que el signo del porcentaje va separado de la cifra, pero luego en todas partes lo escriben junto... no entiendo nada:

www.fundeu.es/consulta/grafia-del-simbolo-del-porcentaje-2742/
0 K 6
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
#3 también dice que no hay que poner punto en los miles, ni coma, sino un espacio.
Son "recomendaciones" nuevas. A los usuarios les cuestan los cambios.
0 K 11
reivaj01 #10 reivaj01
#4 ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
DECIMAL-POINT IS COMMA.
1 K 34
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#10

01 MY-VAR PIC 9(3)V99.
0 K 20
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo *
#10 ¿Qué pacha boca? :-D
www.rae.es/ortografía/los-números-enteros-y-el-separador-de-millares

PD: Una cosa es el separador de millares y otra el separador decimal.
0 K 11
ChatGPT #26 ChatGPT
#4 y a qué vienen esas recomendaciones nuevas, cambios que nadie pide? Es para que parezca que hacen algo?
0 K 10
lobotomico2 #6 lobotomico2
#3 Por el uso, cambiaran la norma, y otra vez quedara claro que son solo unos señores que deciden sobre normas artificiales.
0 K 6

menéame