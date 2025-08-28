La OTAN calcula que España ya ha llegado al 2% del PIB en gasto en defensa

En un comunicado, la OTAN señaló que se trata de cifras recopiladas hasta el 3 de junio de este año, con “estimaciones” de gasto para este 2025. Pero celebra que todos sus países miembros vayan a cumplir ya este ejercicio con el objetivo de gasto del 2% acordado en la cumbre de Gales en 2014. Hace un año, solo 19 de los 32 aliados llegaban a ese hito. Ahora ya son 31 (Islandia, al no tener ejército, no es incluida en este recuento porque “no tiene un presupuesto de defensa tradicional”, precisa el comunicado).