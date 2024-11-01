Óscar Puente, sobre el ‘no a la guerra’ del Gobierno: “Sánchez y España son la referencia del progresismo mundial”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, define al presidente del Gobierno como una “referencia” en el mundo ante los planes de guerra de Donald Trump. “Sánchez es un líder que no tiene reparos en plantarse delante de un abusón y decirle que no, que así no cuente con España. Por eso Sánchez es el que es”, ha dicho en el mitin de cierre de campaña de Castilla y León.