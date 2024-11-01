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Óscar Puente, sobre el ‘no a la guerra’ del Gobierno: “Sánchez y España son la referencia del progresismo mundial”

Óscar Puente, sobre el ‘no a la guerra’ del Gobierno: “Sánchez y España son la referencia del progresismo mundial”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, define al presidente del Gobierno como una “referencia” en el mundo ante los planes de guerra de Donald Trump. “Sánchez es un líder que no tiene reparos en plantarse delante de un abusón y decirle que no, que así no cuente con España. Por eso Sánchez es el que es”, ha dicho en el mitin de cierre de campaña de Castilla y León.

| etiquetas: óscar puente
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3 comentarios
4 1 1 K 43 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pacifismo.

El "no a la guerra" no es exclusivo del progresismo.
No es necesario separar políticamente todo.

Esto es humanos vs inhumanos.
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Sinyu #2 Sinyu
España no puede ir a la guerra, no tiene material bélico se lo gasta en veleros para el prepaeadosimp, y este nunca va a ir a una guerra.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
pchs pchs pichita!!! desde aqui abajo, Andalucia, todo bien mi alma?
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menéame