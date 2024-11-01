edición general
Óscar Puente denuncia el colapso del metro de Madrid con una foto del de París y luego la borra

Ser de gatillo fácil en las redes sociales tiene su peligro. Y si no, que se lo digan a Óscar Puente, que cuenta con un largo, y polémico, historial en X. El ministro de Transportes no duda en recurrir a su cuenta oficial para asestar todo tipo de zascas dialécticos a sus adversarios a golpe de tuit, pero en esta ocasión ha errado el tiro. El caso es que el miembro del Gobierno socialista ha querido atacar a Isabel Díaz Ayuso, con la que ha tenido mediáticos encontronazos por los problemas en las líneas de tren de cercanías de la región

2 comentarios
yoma #1 yoma
Parta ser conscientes del colapso del Metro de Madrid no es necesaria ninguna foto. Los madrileños tenemos la realidad a diario en nuestras retinas.
Kmisetas #2 Kmisetas
Recordemos que este tipo también nos vendió su máster como si fuera un título en Harvard, y luego resultó que todo era humo. Entre fotos ajenas y títulos inflados, la PSOE tiene a un político que mezcla desinformación con postureo, y encima cobra del erario público mientras presume de gestionar transporte y educación. Datos: Madrid tiene líneas de metro con más de 600.000 pasajeros diarios en algunas estaciones, y el caos no es culpa de París, sino de años de infrafinanciación y mala planificación… por la misma casta que Puente defiende.
