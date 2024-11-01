Óscar Puente denuncia el colapso del metro de Madrid con una foto del de París y luego la borra

Ser de gatillo fácil en las redes sociales tiene su peligro. Y si no, que se lo digan a Óscar Puente, que cuenta con un largo, y polémico, historial en X. El ministro de Transportes no duda en recurrir a su cuenta oficial para asestar todo tipo de zascas dialécticos a sus adversarios a golpe de tuit, pero en esta ocasión ha errado el tiro. El caso es que el miembro del Gobierno socialista ha querido atacar a Isabel Díaz Ayuso, con la que ha tenido mediáticos encontronazos por los problemas en las líneas de tren de cercanías de la región