Óscar Puente, contra Eduardo Madina: 'Paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas'
Tras las declaraciones del ex socialista dando la legislatura por terminada.
actualidad
14 comentarios
#8
YSiguesLeyendo
este ministro cuándo trabaja?
2
K
40
#7
Deckardio
*
#5
Me da igual lo que diga en privado en unos audios que, además, no sé cuales son. Publicamente ha sido un tipo coherente e íntegro y eso es lo que necesitamos en la política antes de que nos tiremos todos de los pelos. A diferencia de Puente que cada vez que abre el Tuiterl le regala paladas de votos a la extrema derecha. Que igual es hasta lo que quiere.
1
K
28
#9
manbobi
*
#7
Madina es un mal perdedor. No soportó que la militancia eligiera a Pdr a pesar de su pedigrí, su buena imagen, como víctima de ETA y el apoyo de pesos pesados del partido como Felipe González.
0
K
12
#12
malarte
#7
Madina se ha posicionado de una manera tajante, y está en su derecho, ahora bien, también tiene que aceptar las críticas que le lleguen por ello.
Por otra parte no me gustan las alusiones demasiado personales, pero Madina tampoco se ha cortado y Puente es de gatillo fácil. Lo que no estoy para nada de acuerdo es en que regala votos a la extrema derecha, si fuera así no lo odiarían tanto.
0
K
7
#14
DenisseJoel
#7
El papel de Puente es hacer lo que hace.
0
K
11
#4
Deckardio
*
#3
¿Qué audios? Publicamente, siendo víctima de un atentado, ha dejado de lado siempre la venganza. Y publicamente siempre ha sido muy educado, aunque evidentemente tenga sus opiniones, algo muy respetable. Y finalmente, él no fue secretario de organización porque dijo que de dedazo nada, que si ganaba unas primarias bien y si no, pues nada. Es el tipo de políticos que hacen falta, independientemente del partido.
0
K
18
#5
manbobi
#4
Unos audios seguramente de cuando perdió o iba a perder las primarias.
Lo dicho, de cara a la galería un tío muy majo, etc, pero en esos audios no parecía muy comedido.
0
K
12
#13
DenisseJoel
*
#4
Una persona puede no sentir rencor hacia un terrorista que le deja sin una pierna, porque racionaliza que las causas de esa situación están por encima de consideraciones personales, y que lo mejor es aceptar la situación lo antes posible.
Y sin embargo la misma persona podría tener mucha ira hacia un "compañero" que con "malas artes" le gana una elección.
El ser humano es así. No lo estoy juzgando, es que somos así realmente.
0
K
11
#1
Kasterot
No me cae mal Madina, pero Oskitar tiene razón.
Está to Pikatxu.
0
K
14
#2
Deckardio
*
#1
Madina no tenía rencor ni hacia los etarras que le volaron una pierna y casi lo matan, basta ver "La pelota vasca" para comprobarlo. Pero Puente es de esos políticos que no aguantan que le lleven la contraria, ni siquiera cuando es de forma educada y justificada.
7
K
88
#3
manbobi
*
#2
Madina es el típico con dos caras, una de cara a la galería y otra de puertas adentro. De puertas adentro es un mal perdedor y un histérico. Hubo unos audios de cuando perdió alguna elección interna.
0
K
12
#11
Pájaroloco
#3
No voto al PSOE pero desde luego preferiría un dirigente con la formación intelectual de Madina y su currículo profesional que no al del leguleyo lenguaraz.
0
K
7
#6
dclunedo
Joder, no dan a basto a contar fachas....
0
K
7
#10
CharlesBrowson
jajaja venga, tus cacahuetes
0
K
7
