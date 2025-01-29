Óscar Puente afirma que Ryanair quitó la ruta de Valladolid como algo personal contra él

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, ha cargado este lunes contra el Partido Popular por intentar "subvertir" el "exitoso" modelo aeroportuario español con enmiendas que congelarían las tasas aeroportuarias, en un claro guiño a Ryanair, a la que ha acusado de "chantajear" al Gobierno para maximizar beneficios.
| etiquetas: óscar puente , ryanair , valladolid
www.telecinco.es/noticias/espana/20250129/pablo-bustinduy-contesta-ins
El PSOE tiene la puta mala costumbre de poner ministros que no conocen su ramo.
El PP si pone ministros como Montoro.