Óscar Puente afirma que Ryanair quitó la ruta de Valladolid como algo personal contra él

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, ha cargado este lunes contra el Partido Popular por intentar "subvertir" el "exitoso" modelo aeroportuario español con enmiendas que congelarían las tasas aeroportuarias, en un claro guiño a Ryanair, a la que ha acusado de "chantajear" al Gobierno para maximizar beneficios.

8 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Conoce el mito de Narciso este señor? Debería leer más y twittear menos
ewok #4 ewok
#1 ¿Hablas de Puente o de O'Leary?
Torrezzno #7 Torrezzno
#4 en este caso el antagonista no aparenta estar muy formado tampoco
ewok #8 ewok
#7 A ver, O'Leary ha demostrado que sí que está en su salsa con los ataques personales.
#5 Tensk
#1 Pues mira tú que aquí le creo.
#6 Eukherio
#1 Sabiendo cómo es el presidente de Ryanair yo no lo descartaría. Es de estos casos en los que la frase suena a gilipollez hasta que ves al otro.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Que se vaya a la mierda. Es muy buen parlamentario pero un pésimo ministro.¿Qué puta necesidad había de hacerle ministro?
El PSOE tiene la puta mala costumbre de poner ministros que no conocen su ramo.

El PP si pone ministros como Montoro.
Dasmandr #3 Dasmandr
#2 ese sí conocía sus derramas =)
