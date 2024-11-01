Osakidetza reconoce que dos centenares de bebés han recibido por error dosis de vacunas caducadas pero niega “efectos adversos”

Osakidetza ha administrado a bebés vacunas de un lote que había expirado “recientemente”. Según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado publicado este martes, la administración de las vacunas caducadas no ha tenido “ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso”. De acuerdo con sus datos, han sido 253 las personas afectadas por el error, “la mayoría bebés”, pertenecientes a doce comarcas sanitarias diferentes, la mayor parte de la red.