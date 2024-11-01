edición general
Osakidetza reconoce que dos centenares de bebés han recibido por error dosis de vacunas caducadas pero niega “efectos adversos”

Osakidetza ha administrado a bebés vacunas de un lote que había expirado “recientemente”. Según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado publicado este martes, la administración de las vacunas caducadas no ha tenido “ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso”. De acuerdo con sus datos, han sido 253 las personas afectadas por el error, “la mayoría bebés”, pertenecientes a doce comarcas sanitarias diferentes, la mayor parte de la red.

BastardWolf #1 BastardWolf
Eran versiones anteriores, con chip 3G
azathothruna #3 azathothruna
Espero que no haya secuelas feas.
Mas bien espero que la fecha de caducidad sea sobrevalorada
BastardWolf #4 BastardWolf
#3 yo imagino que asi es, la fecha de caducidad no creo que se calcule apurando al maximo sino dejando una ventana de seguridad
Veelicus #5 Veelicus
#3 Secuela ninguna, una vacuna caducada es suero basicamente
josde #6 josde
#5 Ademas si las vacunas han estado bien refrigeradas su fecha de caducidad se alarga sin problemas.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
menuda tropa
