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Osakidetza ha detectado al menos 391 casos potenciales de mutilación genital femenina desde 2013

Osakidetza ha detectado al menos 391 casos potenciales de mutilación genital femenina desde 2013

En el País Vasco se han registrado, al menos, 391 posibles casos de mujeres víctimas de mutilación genital desde 2013 hasta el 30 de abril de 2026. Son los datos facilitados por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) al Parlamento Vasco, aunque se ha omitido la información relativa a 2015 que podría cambiar la suma final. Por edades, las mujeres más afectadas son las niñas de hasta 13 años, que concentran el 29% de los casos totales. A ellas se suman otras 17 por debajo de 20 años y que podrían ser también menores de edad en muchos supuestos.

| etiquetas: país vasco , mutilación genital , ablación
15 2 0 K 112 actualidad
8 comentarios
15 2 0 K 112 actualidad
#3 davidvsgoliat
Dirán que es como el hiyab.
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GeneWilder #1 GeneWilder
Tercermundización imparable.
1 K 25
Aokromes #2 Aokromes
#1 como si eso se hubiese hecho aqui, eso se hace en sus paises de origen.
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GeneWilder #5 GeneWilder
#2 Quienes mandaron a esas niñas a que las mutilaran están aquí.
1 K 22
#7 Edwin.r
#2 hay casos que los padres viven aquí y viajan a su país sólo para hacérselo a su hija.
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Aokromes #8 Aokromes
#7 si y son detenidos si se sospecha que su motivo de viaje es ese.
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Son sus costumbres y hay que respetarlas.
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gokurako #6 gokurako
Puto asco. La ablación no es cultura.
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menéame