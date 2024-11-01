Osakidetza ha detectado al menos 391 casos potenciales de mutilación genital femenina desde 2013

En el País Vasco se han registrado, al menos, 391 posibles casos de mujeres víctimas de mutilación genital desde 2013 hasta el 30 de abril de 2026. Son los datos facilitados por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) al Parlamento Vasco, aunque se ha omitido la información relativa a 2015 que podría cambiar la suma final. Por edades, las mujeres más afectadas son las niñas de hasta 13 años, que concentran el 29% de los casos totales. A ellas se suman otras 17 por debajo de 20 años y que podrían ser también menores de edad en muchos supuestos.