·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11643
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
5842
clics
Engañabobos
4420
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
3141
clics
Nuevo bonus por entropía
4518
clics
A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"
más votadas
518
Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones
535
Robert De Niro: "Stephen Miller es el Goebbels del gabinete de Trump. Es un nazi, sí, lo es, y además es judío. Debería avergonzarse de sí mismo." [ENG]
575
Ayuso recurre al Supremo para mantener ocultas las cuentas de Madrid Network, que recibió 80 millones de dinero público
382
El presidente de Hazte Oír pierde la cabeza contra Iglesias y Montero: “Terrorista y pederasta”
392
El Gobierno vuelve a requerir a la Junta de Andalucía por apropiarse de las ayudas al transporte que paga el Estado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
42
clics
Oroel Park no sale adelante
De los 1.802 votos registrados un total de 1.338 han dicho NO al proyecto de ocio familiar en Oroel
|
etiquetas
:
referéndum
,
jaca
,
huesca
,
pp
,
no
,
masificación
,
turismo
,
montaña
4
1
0
K
61
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
61
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ipanies
Resumen rápido... El PP quiere explotar una zona de un paraíso natural de Jaca para llenarla de turistas haciendo cosas... Intuyen que el pueblo no está contento con la idea, convocan un REFERENDUM de malas trazas para que nadie les diga que es un REFERÉNDUM y lo pierden estrepitosamente.
3
K
52
#2
sotillo
#1
Parece que cada día que pasa hay más personas que se dan cuenta de la forma de gobierno que tiene esta cuadrilla
1
K
23
#3
ipanies
#2
Es más profundo de lo que parece... El norte de Aragón, el Pirineo Oscense, lleva muchos años sufriendo el ataque del PPSOE que solo ve en la naturaleza y majestuosidad de nuestras montañas un parque de atracciones temático donde poder ganar dinero a costa de la ecología y de la salud de los habitantes de la zona. Lambán ya impulsó muchos proyectos salvajes, que algunos se pudieron frenar y otros no y por ello perdió todo el apoyo del norte de la comunidad en las autonomicas y como no…
» ver todo el comentario
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente