Oroel Park no sale adelante

De los 1.802 votos registrados un total de 1.338 han dicho NO al proyecto de ocio familiar en Oroel

Resumen rápido... El PP quiere explotar una zona de un paraíso natural de Jaca para llenarla de turistas haciendo cosas... Intuyen que el pueblo no está contento con la idea, convocan un REFERENDUM de malas trazas para que nadie les diga que es un REFERÉNDUM y lo pierden estrepitosamente.
#1 Parece que cada día que pasa hay más personas que se dan cuenta de la forma de gobierno que tiene esta cuadrilla
#2 Es más profundo de lo que parece... El norte de Aragón, el Pirineo Oscense, lleva muchos años sufriendo el ataque del PPSOE que solo ve en la naturaleza y majestuosidad de nuestras montañas un parque de atracciones temático donde poder ganar dinero a costa de la ecología y de la salud de los habitantes de la zona. Lambán ya impulsó muchos proyectos salvajes, que algunos se pudieron frenar y otros no y por ello perdió todo el apoyo del norte de la comunidad en las autonomicas y como no…   » ver todo el comentario
