El oro está a punto de derrocar al dólar del trono de las reservas y anticipa un cambio global mayor de lo que parece  

La economía global está atravesando un momento histórico. Cada vez son más los analistas que ven en el espectacular rally del oro (junto al del resto de metales preciosos como la plata) y otros activos una tendencia subyacente que supondrá un cambio global mucho más grande de lo que parece. El oro ya ha rebasado los 4.300 dólares por onza, después de haber permanecido dormido durante años por debajo de los 1.700 dólares. La subida está siendo tan impresionante que en pocos meses el metal dorado ha pasado de ver al dólar.