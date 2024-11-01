edición general
9 meneos
61 clics

El oro está a punto de derrocar al dólar del trono de las reservas y anticipa un cambio global mayor de lo que parece  

La economía global está atravesando un momento histórico. Cada vez son más los analistas que ven en el espectacular rally del oro (junto al del resto de metales preciosos como la plata) y otros activos una tendencia subyacente que supondrá un cambio global mucho más grande de lo que parece. El oro ya ha rebasado los 4.300 dólares por onza, después de haber permanecido dormido durante años por debajo de los 1.700 dólares. La subida está siendo tan impresionante que en pocos meses el metal dorado ha pasado de ver al dólar.

| etiquetas: dólar , oro , economía , finanzas , fed
7 2 3 K 59 actualidad
8 comentarios
7 2 3 K 59 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Huele un poco a sensacionalista.

Vale que cuando hay crisis se tiende a acumular oro, pero no es una buena reserva. Es complicado operar con ella, hay que guardarla y custodiarla, no da rendimiento, ...
0 K 19
#4 Chabelitaenanita
#3 Totalmente de acuerdo, yo creo que es el fin del dólar como divisa única, nos dirigimos a un orden multipolar, el oro solo está siendo la protección transitoria frente a esta transición, pero está curioso ver el gráfico de la noticia
2 K 42
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Eso sí te lo compro. Mientras no haya una divisa clara que usar de refugio, pillo oro. El tema es que a más de uno va a pillar con los calzones bajados cuando baje. Si se ha triplicado el precio, puede perder tranquilamente un 50% del valor y seguir siendo más valioso que cuando empezó la escalada y al que pille, mala suerte.
1 K 34
#7 maestrodenada
#5 ahora es el.mimento de salir del.oro por un tiempo, cuando vi en la tv que animaban a la gente de apuestas a inversores pequeños a comorar.oro dije estamos.em el.momento que entra una remesa.importamte de dinero en oro y de repente bajón, esos pequeños inversores atrapados y los grandes tenedores a.comprar en la bajada,....
0 K 9
#1 Chabelitaenanita
Con Donald Trump cualquier activo es más seguro que el dólar, lo que dice esta noticia es la prueba irrefutable... sobre todo si ese gráfico es verdad
0 K 15
#2 Chabelitaenanita
#1 No le estaría mal empleado a EEUU que expulsaran a su moneda del trono mundial, el 'gran privilegio' que han tenido siempre
1 K 27
Anfiarao #6 Anfiarao *
#2 spam del economista.es para atraer clicks y monetizar las visitas a través de cuentas como chabelitanenanita y serranitomarranito.
www.meneame.net/story/petroleo-solo-tiene-ojos-china-crudo-sube-fuerza

#0 Ánimo Vicente, del spam también se sale
www.meneame.net/story/europa-mira-abismo-productividad-francia-convier
1 K 23
#8 sliana
Cambia algo si el país con más reservas de oro es el mismo que tenía la hegemonía?
0 K 7

menéame