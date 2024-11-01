edición general
Una orientadora para mil alumnos, un horario precrisis o la privatización de FP: razones de la huelga educativa en Galicia

Habría que retrotraerse a la década de los 80 para encontrar una convocatoria de huelga de dos días consecutivos en la educación gallega como los que tendrán lugar este martes y este miércoles, 28 y 29. La iniciativa partió de los sindicatos CIG—el mayoritario, con una representatividad del 60%— y la también central nacionalista STEG, a los que se sumó la CUT. La movilización, que el primer día rodeará la sede de la Xunta en Santiago y el segundo se repartirá por las cuatro provincias gallegas, llega tras el paro del pasado 25 de septiembre.

#3 Absolutamente. Lo que pretendo con ese comentario es hacer ver a los docentes asturianos que puedan leerlo que, a pesar de las huelgas de junio, seguimos igual o peor. Y para dejar clara la necesidad de seguir luchando, que nuestra situación es peor que en otros lugares, como Galicia, en los que está empezando a haber movilizaciones.
Seguramente hay motivos entre los trabajadores de la Educación pública gallega para hacer huelga. Pero si esos mismos docentes vieran cómo estamos en Asturias...
#2 Es que pinta parecido y tampoco hay que esperar a estar peor para actuar, o nos jodemos todos.
La clave de todo esto está aquí.
Es fácil de ver.

"Román Rodríguez (Conselleiro de Educación) anunció la convocatoria en 2026 de unas 1.500 plazas docentes, lo que supondría “cubrir de nuevo el 120% de las plazas autorizadas por el Gobierno del Estado”. Asegura que, desde el acuerdo firmado con los sindicatos CCOO, ANPE y UGT en vísperas de la convocatoria de elecciones autonómicas..."
