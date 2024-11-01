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Organizaciones ambientales reclaman la anulación definitiva del clúster eólico del Maestrazgo y la aplicación de la ley ante posibles irregularidades que minan la credibilidad de la transición energét

Organizaciones ambientales reclaman la anulación definitiva del clúster eólico del Maestrazgo y la aplicación de la ley ante posibles irregularidades que minan la credibilidad de la transición energét

Ante las presuntas irregularidades en el trámite de otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental del clúster eólico del Maestrazgo (Aragón), las organizaciones reclaman la anulación definitiva del proyecto, e insisten en la necesidad de excluir proyectos renovables en zonas protegidas. Reclaman con carácter urgente una planificación territorial para el despliegue de energías renovables que priorice emplazamientos artificiales y de baja sensibilidad ambiental y que establezca la exclusión vinculante de las zonas de mayor valor ambiental.

| etiquetas: maestrazgo , eólico , anulación , planificación territorial
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2 comentarios
6 0 0 K 52 Energias
#1 Pitchford *
Cuando se soslayan todas las limitaciones ambientales con corrupción y alevosía hay que pagar un precio. Esperemos que se anule todo el proyecto y que sirva de ejemplo para navegantes.
2 K 43
Gry #2 Gry
A ver lo que dice el juez y si hay algo mal hecho espero que castiguen a los responsables pero desde que descubrieron a las petroleras financiando directa o indirectamente grupos que protestan contra la solar y la eólica no me creo nada. :-P
0 K 17

menéame