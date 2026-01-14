edición general
4 meneos
46 clics

La Organización Mundial de la Salud clasificó las carnes procesadas en la misma categoría que los cigarrillos

Establece que existe prueba concluyente sobre su capacidad de causar cáncer, en particular cáncer colorrectal. Este consenso científico se alcanzó tras revisar numerosas investigaciones epidemiológicas y experimentales, las cuales observaron que las personas que consumen frecuentemente carnes procesadas presentan una incidencia significativamente mayor de tumores malignos en el intestino grueso y recto.

| etiquetas: carnes procesadas , cáncer , cigarrillos
4 0 2 K 41 actualidad
8 comentarios
4 0 2 K 41 actualidad
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Yo creo que bastante peor.

Intenta fumarte 20 big macs en un día a ver como te sientan.
2 K 30
skaworld #3 skaworld
#2 con o sin filtro?
1 K 32
insulabarataria #4 insulabarataria
#2 o comerte un paquete de Fortuna. Y no hablemos del tabaco de liar.
0 K 10
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Como una serie de patadas en las partes bajas y nobles.
0 K 20
The_Ignorator #6 The_Ignorator
#2 a mi, donde me pongan un buen Cohiba al punto,...eso es imbatible
1 K 20
#1 Chiapela
Están a un paso de poner fotos muy desagradables.
0 K 18
neuron #8 neuron
Especialmente los embutidos?
0 K 10
tricionide #7 tricionide
todos con cancer todos comen jamon y no lo dejaran de comer
0 K 9

menéame