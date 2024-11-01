edición general
28 meneos
26 clics
La Organització Juvenil Socialista denuncia a Pilar Rahola por crímenes de odio y complicidad con el genocidio [CAT]

La Organització Juvenil Socialista denuncia a Pilar Rahola por crímenes de odio y complicidad con el genocidio [CAT]

Dos miembros del OJS han presentado ante la Fiscalía de Cataluña un escrito acusatorio contra el periodista por sus comentarios que "niegan y banalizan el genocidio en Gaza" y su vínculo con el Estado de Israel. Los delitos de los que le acusan son incitación al odio y complicidad con el delito de genocidio.

| etiquetas: organització juvenil socialista , ojs , pilar rahola , israel , genocidio
25 3 0 K 315 actualidad
5 comentarios
25 3 0 K 315 actualidad
Free_palestine #2 Free_palestine
Que sorpresa que a la reina de la concordia le hayan puesto una denuncia por delitos de odio :troll:
6 K 118
Rayder #3 Rayder
Lo tiene bien merecido.
5 K 89
Cehona #1 Cehona
Suerte, los tentáculos sionistas son muy largos.
4 K 63
Supercinexin #4 Supercinexin
Es una mujer repugnante en todas sus facetas.
5 K 63
#5 unocualquierax
Está muy bien y se lo merece.
Pero si se hiciera lo mismo con toda la gente que ha dicho lo mismo que ella sobre Gaza, no habría jueces suficientes.
Por desgracia.
0 K 7

menéame