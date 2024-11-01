La Organització Juvenil Socialista denuncia a Pilar Rahola por crímenes de odio y complicidad con el genocidio [CAT]

Dos miembros del OJS han presentado ante la Fiscalía de Cataluña un escrito acusatorio contra el periodista por sus comentarios que "niegan y banalizan el genocidio en Gaza" y su vínculo con el Estado de Israel. Los delitos de los que le acusan son incitación al odio y complicidad con el delito de genocidio.
Pero si se hiciera lo mismo con toda la gente que ha dicho lo mismo que ella sobre Gaza, no habría jueces suficientes.
Por desgracia.