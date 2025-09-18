edición general
Orforglipron, el nuevo fármaco que se administra por vía oral y puede abrir una nueva etapa en el tratamiento de la obesidad

Los resultados de este ensayo clínico internacional de fase 3, en el que ha participado el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, se ha publicado en la revista The New England Journal of Medicine y se han presentado en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Se trata del fármaco orforglipron, que actúa sobre el receptor GLP-1 (que regula el apetito) y que los investigadores han comprobado que reduce, de media, un 11% el peso corporal, al tiempo que mejora factores de riesgo cardiovascular.

Macadam #1 Macadam *
Se me ha venido un anagrama de forgordinflón :-D :palm: <:(
karakol #2 karakol
#1 No sé quién coño le pone los nombres a los medicamentos. Debe ser alguien que odia a los disléxicos.
#4 Tensk
#2 O puede ser que le hayan puesto un nombre más fácil pero que el del registro sea disléxico.
#5 Pitchford
#4 Por ejemplo Orfogripón..
#6 Tensk
#5 Un, dos, tres, responda otra vez...
Torrezzno #3 Torrezzno
Porque lo de comer sano y hacer ejercicio ya para otro dia
#7 Pitchford
#3 La gula y la vagancia son dos grandes jinetes del apocalisis grasiento..
sorrillo #8 sorrillo
#3 ¿Deseas la muerte de quienes no lo hacen?
Torrezzno #10 Torrezzno *
#8 joder como voy a desearle la muerte a nadie, qué ocurrencias tenéis algunos. Lo que propones es un falso dilema, vamos a ir priorizando los trasplantes de hígado para todos los borrachos, y los de pulmón para los fumadores.

Al igual que el tabaco y el alcohol, la comida basura es extremadamente adictiva, esto se logra en laboratorio y se conoce como bliss point:
en.wikipedia.org/wiki/Bliss_point_(food)

Mientras se le dé carta blanca a industria alimenticia tendremos obesos que…   » ver todo el comentario
sorrillo #11 sorrillo
#10 Si hay escasez la priorización es un mal razonable, en este caso no hay indicio alguno que haya escasez para este tipo de medicación del meneo. La ha habido puntualmente pero no a niveles que requiera protocolizar quién la recibe y quién no.

Mientras se le dé carta blanca a industria alimenticia tendremos obesos que luego habrá que tratar con medicamentos que pagamos todos.

La lucha contra la mala calidad de la alimentación es muy legítima en paralelo al avance en la medicación que minimiza sus consecuencias, que salva vidas.
Milmariposas #9 Milmariposas
Como para pronunciar el nombrecito de marras comiéndose un polvorón... xD xD xD
