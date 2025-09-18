Orforglipron, el nuevo fármaco que se administra por vía oral y puede abrir una nueva etapa en el tratamiento de la obesidad

Los resultados de este ensayo clínico internacional de fase 3, en el que ha participado el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, se ha publicado en la revista The New England Journal of Medicine y se han presentado en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Se trata del fármaco orforglipron, que actúa sobre el receptor GLP-1 (que regula el apetito) y que los investigadores han comprobado que reduce, de media, un 11% el peso corporal, al tiempo que mejora factores de riesgo cardiovascular.
Al igual que el tabaco y el alcohol, la comida basura es extremadamente adictiva, esto se logra en laboratorio y se conoce como bliss point:
en.wikipedia.org/wiki/Bliss_point_(food)
Mientras se le dé carta blanca a industria alimenticia tendremos obesos que… » ver todo el comentario
Mientras se le dé carta blanca a industria alimenticia tendremos obesos que luego habrá que tratar con medicamentos que pagamos todos.
La lucha contra la mala calidad de la alimentación es muy legítima en paralelo al avance en la medicación que minimiza sus consecuencias, que salva vidas.