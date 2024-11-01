·
La Oreja de Van Gogh - 20 de Enero
En el momento que vi tu mirada buscando mi cara
La madrugada del 20 de enero, saliendo del tren
Me pregunté qué sería, sin ti, el resto de mi vida
Y desde entonces, te quiero, te adoro y te vuelvo a querer
pop rock
música española
#1
angelitoMagno
HOY ES EL DÍA
#2
pollorudo
Tamborreroooooo
#3
Dakaira
Me parece un poco atrevido poner esto en temazos
#4
Barriales
#1
Dia grande de Donosti.
Tamborrada.
Bonita canción.
#5
estemenda
#3
Se ve que no hay un sub de "turras cursis"
#6
dilsexico
#1
Ojala llegue pronto el 20 de Abril del 2090!
#7
dilsexico
#5
Tengo justo una playlist en youtube llamada cursicore
#8
devilinside
#5
No pienso ni abrir la noticia, no sea que suene la canción y me tenga que arrancar una oreja, como Van Gogh
#9
cenutrios_unidos
He visto ratas recien paridas con mejor voz.
