edición general
6 meneos
62 clics
La Oreja de Van Gogh - 20 de Enero

La Oreja de Van Gogh - 20 de Enero

En el momento que vi tu mirada buscando mi cara
La madrugada del 20 de enero, saliendo del tren
Me pregunté qué sería, sin ti, el resto de mi vida
Y desde entonces, te quiero, te adoro y te vuelvo a querer

| etiquetas: pop rock , música española
4 2 5 K 47 TEMAZOS
9 comentarios
4 2 5 K 47 TEMAZOS
  1. angelitoMagno #1 angelitoMagno
    HOY ES EL DÍA
    1 K 27
  2. pollorudo #2 pollorudo
    Tamborreroooooo
    0 K 7
  3. Dakaira #3 Dakaira
    Me parece un poco atrevido poner esto en temazos o_o
    3 K 55
  4. #4 Barriales
    #1 Dia grande de Donosti.
    Tamborrada.
    Bonita canción.
    0 K 7
  5. estemenda #5 estemenda
    #3 Se ve que no hay un sub de "turras cursis" :troll:
    2 K 38
  6. dilsexico #6 dilsexico
    #1 Ojala llegue pronto el 20 de Abril del 2090!
    2 K 32
  7. dilsexico #7 dilsexico *
    #5 Tengo justo una playlist en youtube llamada cursicore :-D
    1 K 22
  8. devilinside #8 devilinside
    #5 No pienso ni abrir la noticia, no sea que suene la canción y me tenga que arrancar una oreja, como Van Gogh
    2 K 35
  9. cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
    He visto ratas recien paridas con mejor voz.
    0 K 17

menéame