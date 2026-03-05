‘Ordinario’ y ‘espantoso’: EE. UU. opina sobre los planes para el salón de baile de Trump

“Vulgar y ordinario”. “Monolítico”. “Espantoso”. Una avalancha de mensajes procedentes de todo Estados Unidos llegó a la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, que recibió comentarios del público antes de la votación que estaba planeada para una reunión el jueves en la que se decidiría si seguir adelante con el proyecto de salón de baile de 8300 metros cuadrados del presidente Donald Trump. El martes, la comisión había recibido alrededor de 32.000 comentarios. En pocas palabras, lo que Trump le está haciendo a la Casa Blanca tiene..