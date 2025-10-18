Ordenan detención preliminar de policía acusado de causar muerte de manifestante en Perú

Un tribunal peruano ordenó la detención preliminar, durante siete días, de un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que ha sido acusado de asesinar a un manifestante durante la multitudinaria protesta que se presentó el pasado miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso, informaron este sábado la Fiscalía y el Poder Judicial. El Ministerio Público informó en la red social X que la medida fue dictada contra el suboficial Luis Magallanes, quien es investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado contra E