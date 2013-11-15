Oracle busca 50.000 millones de dólares en el mercado para las infraestructuras de IA entre dudas de los inversores

El anuncio coincide con el renovado temor en torno a la rentabilidad de las inversiones masivas en IA llevadas a cabo por empresas tecnológicas como Oracle. De hecho, las acciones de la compañía han caído cerca de un 50% desde su máximo histórico, marcado el 10 de septiembre, perdiendo más de 460.000 millones de dólares en valor de mercado. Desde principios de 2026, los títulos caen un 13%, gracias al rebote registrado este lunes.
| etiquetas: oracle , pide , dinero , carrera , ia
Edit: Vaya hostia: han caído cerca de un 50% desde su máximo histórico, marcado el 10 de septiembre, perdiendo más de 460.000 millones de dólares en valor de mercado
www.fsf.org/news/oracle-v-google
www.computerworld.es/article/4125509/oracle-podria-recortar-hasta-30-0
"Oracle estaría considerando recortar entre 20.000 y 30.000 puestos de trabajo y vender algunas de sus actividades. Según advierten desde el banco de inversión TD Cowen, los bancos estadounidenses se retiran de la financiación de la expansión de los centros de datos de IA de la empresa."