Oracle busca 50.000 millones de dólares en el mercado para las infraestructuras de IA entre dudas de los inversores

El anuncio coincide con el renovado temor en torno a la rentabilidad de las inversiones masivas en IA llevadas a cabo por empresas tecnológicas como Oracle. De hecho, las acciones de la compañía han caído cerca de un 50% desde su máximo histórico, marcado el 10 de septiembre, perdiendo más de 460.000 millones de dólares en valor de mercado. Desde principios de 2026, los títulos caen un 13%, gracias al rebote registrado este lunes.