La oportunidad que no puede desperdiciar la universidad española

El problema de la enseñanza superior española radica en la progresiva desconexión de la universidad de la sociedad y en su conversión en un servicio capturado -por acción o dejación- por los que estamos dentro. ¡Somos soberanos! ¡El presupuesto es nuestro!... se dice repetidamente en la universidad española, interpretando desviadamente el artículo 27.10 CE que establece la autonomía universitaria ...
| etiquetas: unuversidad , desconexión , autonomía
El CSIC está corrompido hasta los tuétanos,. pero como la mayoría de esos corruptos son afines a La Derecha, Opus, etcétera,.pues oye les dejamos hacer. Y al final, premio gordo, les regalamos la Universidad y establecemos un Sistema Privado, que total estaba corrupto. Corrupto por el mismo tipo de gente, partidos, organizaciones y agrupaciones ideológicas que se la han terminado quedando.
Cuando los tecnócratas eliminen los trabajos y nos pongan la renta universal solo las humanidades tendrán sentido.