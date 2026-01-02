edición general
La oportunidad que no puede desperdiciar la universidad española

El problema de la enseñanza superior española radica en la progresiva desconexión de la universidad de la sociedad y en su conversión en un servicio capturado -por acción o dejación- por los que estamos dentro. ¡Somos soberanos! ¡El presupuesto es nuestro!... se dice repetidamente en la universidad española, interpretando desviadamente el artículo 27.10 CE que establece la autonomía universitaria ...

Supercinexin
La universidad española, al igual que la sanidad, no importa porque va a ser privatizada. Es irrelevante lo que tengan de presupuesto, objetivos, si investigan mucho o poco, o si consiguen algo o nada. Las universidades que van a importar dentro de unos veinte, treinta años van a ser las privadas: Católica, Opus Navarra, Internacional de Nosequé...
Feindesland
#1 Comnn la sutil diferencia de que la sanidad funcionaba y la universidad no. Seamos justos.
tol_ondro
#2 ¿Se caen todos nuestros puentes? ¿Pierden todos los casos nuestros abogados? ¿Tantas faltas de ortografía cometen nuestros poetas? ¿Cae la gente como chinches bajo el bisturí de nuestros cirujanos? ¿Lo aprendieron todo de Youtube?
Supercinexin
#2 A todas las empresas en las que he trabajado, y a todos los despachos se abogados de España y hospitales, les ha funcionado bastante bien. Han tenido los profesionales que necesitaban para funcionar.

El CSIC está corrompido hasta los tuétanos,. pero como la mayoría de esos corruptos son afines a La Derecha, Opus, etcétera,.pues oye les dejamos hacer. Y al final, premio gordo, les regalamos la Universidad y establecemos un Sistema Privado, que total estaba corrupto. Corrupto por el mismo tipo de gente, partidos, organizaciones y agrupaciones ideológicas que se la han terminado quedando.
Feindesland
#5 habría que luchar por la Universidad púbolica, n primer lugar, metiendo mabno a la contratación. Ese es el corazón negro.
DrEvil
La universidad española tiene muchos problemas: no es competitiva en sueldos, por lo que a la gente buena se la llevan a golpe de talonario otros países. No está financiada como para ser competitiva en investigación, por lo que la gente buena va a otros sitios a investigar. Como la investigación que se hace no es gran cosa, tampoco hace mucho que luego una empresa pueda convertir en beneficio, así que hay poco interés privado.

Los mandatarios son gente en el mejor caso de segunda, que contrata…   » ver todo el comentario
Torrezzno
De hecho la universidad publica va a ser mas relevante que nunca. Las privadas solo enseñan cosas que el mercado quiere. La literatura, filosofía, arte, música han desaparecido prácticamente.

Cuando los tecnócratas eliminen los trabajos y nos pongan la renta universal solo las humanidades tendrán sentido.
menéame