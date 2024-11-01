edición general
10 meneos
31 clics
Opinión: Mazón, Nobel de literatura

Opinión: Mazón, Nobel de literatura

Si Trump cree merecer un Nobel de la paz, si Milei aspira al de economía y a un Grammy ¿Qué sentido tiene hurtarle a Mazón el de literatura? En el Palau de la Generalitat recibió también a Eduardo Inda. Ante el madrileño, a Mazón le faltó decir que nos fumigan, que la tierra es plana, que las élites quieren hacer un gran reseteo y preguntar cuánto se debe, porque el cloaquero mayor del reino te entrevista, sí, pero también te cobra. Y no es barato. La tercera entrevista fue en Las Provincias. Ahí patinó.

| etiquetas: mazon , inda , nobel
8 2 0 K 114 ocio
2 comentarios
8 2 0 K 114 ocio
pepel #2 pepel
Hay que ser más específico, debe ser Literatura de Ciencia Ficción.
0 K 19
obmultimedia #1 obmultimedia
el de lengua no existe? porque la usó mucho en el Ventorro.
0 K 11

menéame