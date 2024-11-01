Opinión: Mazón, Nobel de literatura

Si Trump cree merecer un Nobel de la paz, si Milei aspira al de economía y a un Grammy ¿Qué sentido tiene hurtarle a Mazón el de literatura? En el Palau de la Generalitat recibió también a Eduardo Inda. Ante el madrileño, a Mazón le faltó decir que nos fumigan, que la tierra es plana, que las élites quieren hacer un gran reseteo y preguntar cuánto se debe, porque el cloaquero mayor del reino te entrevista, sí, pero también te cobra. Y no es barato. La tercera entrevista fue en Las Provincias. Ahí patinó.