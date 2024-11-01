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OPINIÓN: El caso Begoña Gómez: el robo de la nada, el negocio sin lucro, la corrupción sin botín

OPINIÓN: El caso Begoña Gómez: el robo de la nada, el negocio sin lucro, la corrupción sin botín

Peinado acusa de cuatro delitos: corrupción en los negocios, apropiación indebida, tráfico de influencias y malversación. Lo hace contra el criterio de la Fiscalía, que lleva tiempo pidiendo el archivo, y con el único apoyo de las acusaciones populares de la ultraderecha. Cada uno de estos delitos es un imposible en sí mismo. Son el asesinato sin muerto, el soborno sin mordida o el robo sin botín. La versión más creativa del derecho penal que se ha visto en mucho tiempo en los tribunales españoles. Y eso que hay un nivel de competición.

| etiquetas: peinado , juez , begoña , gómez , presidente , esposa , acusación , juicio
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3 comentarios
2 1 1 K 37 actualidad
JanSmite #1 JanSmite
Artículo de opinión de @iescolar.
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efectogamonal #2 efectogamonal
Y el juez que lleva el caso sin tan siquiera haber estudiado la carrera, asín con todo {0x1f525}
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woody_alien #3 woody_alien
Puro de mago, digooo, muro de pago.
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menéame