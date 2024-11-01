Opinión Anestesia racista para tolerar lo intolerable

Europa ha establecido dicotomías culturales para abrir una separación entre “ellos” y “nosotros”, fundamental para mermar la empatía hacia determinados grupos sociales. Esa antítesis calculada entre “quienes vienen de fuera” y la civilización occidental, europea, moderna es lo que sostiene la tolerancia hacia realidades que de ninguna forma se aceptarían si no afectaran a población racializada. Este racismo traducido en distanciamiento emocional o sencilla despreocupación.