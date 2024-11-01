La 'Operación Reforzada' hace que Enagás vuelva a beneficios con unas ganancias de 339 millones en 2025

La demanda de gas se dispara un 7% durante el pasado año gracias entre otras cosas al mayor consumo de los ciclos combinados tras el apagón. Enagás obtuvo un beneficio neto de 339,1 millones de euros en 2025, frente a las pérdidas de 299,3 millones de euros en el año anterior, en el que se vio lastrado por las minusvalías de la venta de su participación en la estadounidense Tallgrass Energy. Los ingresos del grupo el año pasado ascendieron a 976,8 millones de euros, con un incremento del 7% respecto a 2024