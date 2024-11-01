edición general
La 'Operación Reforzada' hace que Enagás vuelva a beneficios con unas ganancias de 339 millones en 2025

La demanda de gas se dispara un 7% durante el pasado año gracias entre otras cosas al mayor consumo de los ciclos combinados tras el apagón. Enagás obtuvo un beneficio neto de 339,1 millones de euros en 2025, frente a las pérdidas de 299,3 millones de euros en el año anterior, en el que se vio lastrado por las minusvalías de la venta de su participación en la estadounidense Tallgrass Energy. Los ingresos del grupo el año pasado ascendieron a 976,8 millones de euros, con un incremento del 7% respecto a 2024

4 comentarios
pepel #1 pepel *
El cambio climático es bueno para Enagás. Hace que se consuma su producto.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#_2 Enagas no tiene nada que ver con las empresas de gases industriales y medicinales (y el resto de empresas electrointensivas) para las que fueron esas medidas.

Butano también es una empresa de gas y tampoco les afecta, las gasistas energéticas no son electrointensivas como lo es el aluminio
pepel #4 pepel
#3 Pues yo cuando tengo frío, enciendo la calefacción.
#2 Juantxi
Y sin pagar la mordida de Montoro para que cambie leyes a su medida.
