Operación Lanza del Sur: la guerra algorítmica llega de Gaza al Caribe

La retórica está teológicamente cargada: "proteger", "expulsar", "defender". Nada nuevo. Pero lo que se despliega bajo ese lenguaje de "guerra justa" —casi santa— no es una flota de acorazados: según el comunicado oficial de la Marina estadounidense, publicado el pasado 13 de noviembre, es una constelación de embarcaciones robóticas de superficie de larga permanencia (long-dwell robotic surface vessels), drones VTOL y bots interceptores, coordinados desde la Estación Naval Mayport (Florida) y el Grupo de...

carakola #2 carakola
Hace un tiempo veía la serie (puede que peli, no recuerdo bien) y el tema de los drones me parecía distópico: patrullaban una barrera en el mar con muchos barcos encallados y si no tenías pase, matarile. Pensaba que estaba un poco más lejos ver cosas así. :-(
Supercinexin #3 Supercinexin
Los USA te arrasan el país entero a base de dos post-adolescentes hinchándose a Doritos y Cocacola delante de un monitor sin salir de sus tierras.

Por mucho que los rojos nos flipemos con China, la absoluta realidad es que el Capitalismo USAno está aquí para dominarnos a todos y no va a desaparecer, sino que va a crecer mucho más. Es la tozuda realidad que pasa por encima de nosotros como una apisonadora desde el final de la IIGM. China estará to guapa, primo, pero en cien años me gustaría ver si sigue como ahora o si no. EEUU huelga decir que sí, sí que seguirá existiendo, Capitalista y de Derechas y con un amplio dominio sobre el planeta, eso podemos darlo por hecho porque no hay más tutía.
#5 pirat
#3 No es por llevarte la contra, pues tampoco te discuto lo primero pero no me da la sensación que un sistema asambleario, que el yanki cada vez lo parece menos... pueda competir con un régimen que se puede permitir hacer planes a largo plazo saltándose los plazos y obstáculos del sistema democrático.
No parece que los esclavounidenses mejoren en bienestar mientras que la China en cincuenta años ha sacado de la pobreza a cinco veces más población.
No es un deseo, los yankis son chungos pero a los chinos les tengo pánico como potencia hegemónica.
#4 Cincocuatrotres
Mucho petróleo para robar, veremos como reaccionan los venezolanos, pero a poco que se pongan la tenemos bien liada, Rusia y China aunque no tienen posibilidades de oponerse con éxito a los yankis les pueden complicar mucho la vida, iba a ser la guerra de Ucrania al revés, si los rusos le pasan misiles Iskander a Venezuela los portaviones no iban a durar mucho.
SeñorMarron #1 SeñorMarron
Hace falta unos cuantos John Connor para adiestrar a la humanidad contra los terminators. Creo que es posible usando las técnicas de los bancos de peces o los estorninos, una marabunta de drones que juegan al despiste mientras otros manejados manualmente hacen pupa.
Un toque de los norcoreanos puede ser útil, simplemente una declaración-troleo de que responderá contra EE.UU. en caso de invasión. ¿No hay suficientes guerras y muertes ya? Yo me cago tanto en EE.UU. como en Rusia por hacer arder el mundo, muchos aquí no pueden decir lo mismo
Dectacubitus #6 Dectacubitus
Ucrania es un país muy pequeño y los Gazaties unos apestados para los mismos musulmanes. EUA se puede meter en un avispero en Venezuela en tanto que los latinos podemos reaccionar muy mal.
