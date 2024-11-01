Operación Lanza del Sur: la guerra algorítmica llega de Gaza al Caribe

La retórica está teológicamente cargada: "proteger", "expulsar", "defender". Nada nuevo. Pero lo que se despliega bajo ese lenguaje de "guerra justa" —casi santa— no es una flota de acorazados: según el comunicado oficial de la Marina estadounidense, publicado el pasado 13 de noviembre, es una constelación de embarcaciones robóticas de superficie de larga permanencia (long-dwell robotic surface vessels), drones VTOL y bots interceptores, coordinados desde la Estación Naval Mayport (Florida) y el Grupo de...
Por mucho que los rojos nos flipemos con China, la absoluta realidad es que el Capitalismo USAno está aquí para dominarnos a todos y no va a desaparecer, sino que va a crecer mucho más. Es la tozuda realidad que pasa por encima de nosotros como una apisonadora desde el final de la IIGM. China estará to guapa, primo, pero en cien años me gustaría ver si sigue como ahora o si no. EEUU huelga decir que sí, sí que seguirá existiendo, Capitalista y de Derechas y con un amplio dominio sobre el planeta, eso podemos darlo por hecho porque no hay más tutía.
No parece que los esclavounidenses mejoren en bienestar mientras que la China en cincuenta años ha sacado de la pobreza a cinco veces más población.
No es un deseo, los yankis son chungos pero a los chinos les tengo pánico como potencia hegemónica.
Un toque de los norcoreanos puede ser útil, simplemente una declaración-troleo de que responderá contra EE.UU. en caso de invasión. ¿No hay suficientes guerras y muertes ya? Yo me cago tanto en EE.UU. como en Rusia por hacer arder el mundo, muchos aquí no pueden decir lo mismo