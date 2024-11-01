edición general
OpenAI y Oracle: cancelación de expansión en un centro de datos

La cantidad de miles de millones que se han puesto sobre la mesa a veces no son suficientes. Y es que el dinero para la Inteligencia Artificial parecía inagotable hace apenas un año, cuando gigantes tecnológicos, fondos soberanos y bancos de inversión competían por financiar centros de datos gigantescos capaces de alimentar el entrenamiento de los modelos más ambiciosos del planeta. Sin embargo, el mercado empieza a mostrar señales de fatiga, y una de las más claras acaba de llegar desde Texas: OpenAI y Oracle han decidido de mutuo acuerdo una

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Se ha dicho varias veces que el coste de lo que es quieren gastar en IA es superior al margen obtenido por el mundo TIC en toda su historia. Eso no quiere decir que no sea útil y genere pasta en un futuro no muy lejano, pero coño, hay que gastar con cabeza. Entiendo que nadie se quiere quedar fuera ... pero aquí va a haber hostias (económicas) como panes de pueblo.
Gry #2 Gry
Todo lo que toca Oracle se convierte en mierda y ahora le ha tocado a OpenAi. :troll:
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 yo trabajo con bbdd oracle y oracle apex y bien contento, sobre todo pq venía de mariadb... aunque lo del "limit" me choca. O el no tener autoincremental y tirar de triguers + secuencia (mi empresa no actualiza oracle)
